Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі визнали винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі і засудили до дев’яти років позбавлення волі, пише Ехо Кавказу.
Саакашвілі засудили до 9 років позбавлення волі − подробиці
Рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі. Ексначальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія визнали винним у зловживанні службовими повноваженнями й оштрафували на 300 тисяч ларі.
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Саакашвілі і Джанашія неодноразово відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер.
Наразі експрезидент Грузії відбуває шестирічний термін. Його засудили у справах про помилування вбивць Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валері Гелашвілі.
Уряд Грузії вимагає, щоб Україна видала соратників Саакашвілі
Ще рік тому в грузинському уряді вимагали від української влади видати Тбілісі урядовців часів правління президента Міхеіла Саакашвілі.
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Водночас там нагадали, що протягом останніх двох років Грузія непохитно заявляла про свою солідарність з Україною та українським народом і засуджувала військову агресію Росії проти країни.
Грузія допомагає Росії імпортувати деталі для танків із Японії та Тайваню через Китай.