Цими вихідними Київ наповниться яскравими подіями! На вас чекають живі концерти Golubenko, Леся Подерв’янського та Євгена Хмари, гучна dnb-вечірка з DLR, стендап із найкращими коміками та фестиваль крафтових майстрів. Любителі вина зможуть відвідати SuperNatural Wine Festival, а фотолюбителі – благодійний фотодень на підтримку ЗСУ. Обирайте подію до душі та насолоджуйтесь яскравими моментами!

Концерт Golubenko

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Хіти, які захопили TikTok, оживуть на сцені! Golubenko запрошує тебе поринути у світ його ліричного репу та хіп-хопу. “Мила”, “Знову”, “Холодна весна”, “Не шукай” і “Шлях” — ці треки лунатимуть наживо в атмосфері драйву та емоцій. Приходь і стань частиною незабутнього вечора!

Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 14 березня, 18:00

Ціна: Від 500 грн. Квитки

Євген Хмара та ODARA

Неперевершений вечір у вишуканій атмосфері! Відомий піаніст-віртуоз Євген Хмара разом із чарівною ODARA запрошують на музичну подорож крізь ніжні мелодії та проникливі пісні. Білосніжний рояль, акустичне звучання та композиції з альбому “Жива вода” — ідеальна комбінація для справжніх поціновувачів мистецтва.

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Де: Fairmont Grand Hotel Kyiv, вул. Набережно-Хрещатицька, 1

Коли: 15 березня, 18:00

Ціна: Від 1 400 грн. Квитки

Вечірка “Хованка”

Готовий до танцювальної ейфорії? Культова drum&bass-вечірка “Хованка” повертається! Цього разу хедлайнером стане один із найвпливовіших британських продюсерів DLR, чий стиль поєднує технічну майстерність і глибокий саунд. Не пропусти можливість відчути справжню магію dnb у виконанні легенди сцени!

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Де: COLLIDER, вул. Кирилівська, 60

Коли: 15 березня, 15:00

Ціна: Від 830 грн. Квитки

SuperNatural Wine Festival

П’ята зустріч винних поціновувачів! SuperNatural Wine Festival запрошує познайомитися з 30 винними стендами та 9 виноробами з різних країн світу. Відчуй атмосферу мистецтва виноробства, послухай лекції експертів та підтримай благодійний збір на великий екскаватор Hyundai для сил ППО.

Де: GARAGE, вул. Межигірська, 82

Коли: 15 березня, 12:00

Ціна: Від 2 400 грн. Квитки

Фотодень із Настею Теліковою

Хочеш круте професійне фото та зробити добру справу? Приходь на благодійний фотодень від фотографки та волонтерки Насті Телікової. Усі донати підуть на закупівлю аптечок для військових у межах ініціативи «Зграя». Підтримай наших захисників і отримай неповторний портрет у цікавому аранжуванні!

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Де: SQUAT 17B YARD CAFE, вул. Терещенківська, 17Б

Коли: 15 березня, 12:00-18:00

Ціна: Вхід за донат

Фестиваль “Місто Майстрів”: ремісничий крафт

Всеукраїнський фестиваль “Місто Майстрів” запрошує на два дні творчості, гастрономії та натхнення. Дизайнери, художники та ремісники з усієї країни представлять свої вироби, а гості зможуть взяти участь у майстер-класах і скуштувати крафтові смаколики. Чудова нагода підтримати українських виробників!

Де: Палац Спорту, Спортивна площа, 1

Коли: 15-16 березня, 11:00-19:00

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Ціна: Вхід вільний

Концерт Леся Подерв’янського

Живий класик сатиричного жанру Лесь Подерв’янський запрошує на унікальний вечір авторського читання. Нові оповідання, незабутні цитати та колоритний стиль — цей концерт стане справжньою подією для шанувальників української літератури.

Де: Центр культури і мистецтв КПІ, просп. Берестейський, 37

Коли: 16 березня, 18:00

Ціна: Від 360 грн. Квитки

Сергій Жадан. Презентація “Арабесок”

Відомий прозаїк і поет Сергій Жадан зустрінеться з читачами в межах “Хартія Туру”. Новий твір “Арабески” розповідає про зміну епох, силу людського духу та випробування часу. Частина коштів від продажу квитків піде на підтримку 13-ї бригади НГУ “Хартія”.

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Де: Палац мистецтв «Український дім», вул. Хрещатик, 2

Коли: 16 березня, 18:00-20:00

Ціна: Від 490 грн. Квитки

Стендап та вино в Yosai

Веселий вечір у компанії топових коміків! Макс Вишинський, Андрій Бережко, Джейхун Сафаров і Ганна Кочегура зарядять тебе порцією фірмового гумору. А ще — благодійний аукціон для допомоги ЗСУ. Усмішки, вино та добра справа — що може бути краще?

Де: Yosai, вул. Івана Мазепи, 1

Коли: 16 березня, 19:00

Ціна: Від 400 грн. Квитки