Результат українсько-американських перемовин у Саудівській Аравії порадував скептиків та тих, хто в Україні був вже розчарований адміністрацією Трампа, сприймаючи її як проросійську.

В результаті довгих перемовин було домовлено про відновлення обміну розвідданими та відновленню безпекової допомоги Україні. Незважаючи на те, що це просто відновлення того, що і так було ще два тижні тому, багатьма представниками українського медійного та експертного середовища це було сприйнято з полегшенням.

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За великим рахунком, аналогічно були сприйняті новини і про план 30-денного перемир’я, на яке Україна готова піти, якщо зупиниться Росія. Загальний настрій українського середовища і громадськості був в цілому позитивний – головним чином тому, що відтепер в оточенні Трампа розуміють, або публічно визнають, що головна роль у зупинці/продовженні війни лежить на тому, хто її почав – тобто, на Росії.

Більше по темі Трамп відмовився від введення тарифів 50% мита на сталь і алюміній з Канади 1 лютого американський лідер оголосив, що запроваджує 25% мито на імпорт із Канади та Мексики.

Втім, в самій Росії результати перемовин викликали або стримане мовчання (бо російська пропаганда уникає критикувати президента США, щоб не нашкодити перемовинам), або роздратування – багато російських пропагандистів та військових блогерів повірили у новий «медовий місяць» в стосунках Росії і США, який востаннє був в часи Буша-молодшого після терактів 11 вересня 2000 року, коли РФ погодила операцію США в Афганістані. Які меседжі наразі просуває російська пропаганда, і які її очікування? Kyiv Post опитав свої джерела в РФ та переглянув основні повідомлення з соцмереж росіян.

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Несподіванка

«Чесно кажучи, у всіх моїх знайомих була певна ейфорія – здавалося, тепер три великих сили, а саме Китай, США і Росія – будуть єдині, США натиснуть на Україну і змусять її до вигідного нам миру, а далі ми на трьох облаштуємо світ», - каже Kyiv Post один з російських громадських діячів з числа російської опозиції, коло спілкування якого наразі знаходиться в РФ.

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За його словами, результати перемовин в Саудівській Аравії буквально перевернули це уявлення з ніг на голову.

«Сьогодні виявилось, що ситуація інша, і США, очевидно, не розглядають Росію як рівного, а розглядають її на рівні з Україною, займаючи середню позицію між країнами, та ще й відновлюючи допомогу Україні. Ніхто не знає, як реагувати», - каже наше джерело.

Один з найбільших провоєнних пабліків росіян, «Военный осведомитель», пише, що умови, які тепер США та Україна висувають до Росії – неприйнятні.

«Ситуація така, що військові постачання Україні вже навіть не прив’язані до укладання перемир’я, а поновилися незалежно від нього. Отже, погодиться Росія чи не погодиться – озброєння ЗСУ з боку США все одно продовжиться. Таким чином, згода на подібне підвішене в повітрі перемир’я з озброєнням противника, що продовжується, але без тиску на нього на землі і в повітрі, було б найвищою дурістю з боку російського військово-політичного керівництва», - пише пропагандист.

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Але з часом не витримує, і через півгодини, вже після заяв Дональда Трампа, який підтверджує все, вказане в фінальному комюніке і анонсує перемовини з РФ в найближчу добу – звинувачує президента США в брехні.

«Швидше за все, це просто чергова брехня (закреслено) піар-заява з боку Трампа. Дана зустріч буде вже далеко не першою, про існування якої американський лідер заявляв, але яких не було насправді», - пише блогер.

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Настрої, подібні цьому, дуже поширені. Так, найбільший провоєнний портал «Операція Z» публікує лише сухі офіційні повідомлення з зустрічі в Джидді, які збирають масу розлючених коментарів росіян та відповідно злі реакції. Вони називають Трампа «боягузом» та взагалі пропонують ліквідувати президента США за допомогою ракетного удару разом з президентом Зеленським та керівництвом Євросоюзу.

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Втім, це найбільш активно налаштовані пабліки росіян. Офіційна пропаганда, незважаючи на вкрай неприємні короткі коментарі, намагається зберігати спокій, тому що передбачаютсья перемовини між представниками США і РФ. Так, Ольга Скабєєва, одне з облич російської пропаганди, просто спитала «А що ми отримаємо за це?!».

Володимир Соловйов, ведучий головного пропагандистського шоу, також обмежився лише офіційними повідомленнями про перебіг зустрічі, що викликало гнівні реакції його підписників, а потім репостнув популярного серед російських пропагандистів «політолога-американіста» Дмитра Дробницького, який в дусі російських конспірологів оголосив, що «трампівські хлопці здають позиції» і звинуватив в усьому американський парламент.

«Трампівські хлопці просіли дуже серйозно. Немає “угоди за мінералами” (тобто васальної переприсяги), надання розвідданих відновлюється просто в обмін на згоду на припинення вогню… Була робота з Конгресом – тут до бабусі не ходи. А вже конгресмени попрацювали із Рубіо», - пише він.

Трохи пізніше Z-пабліки почали писати, що «і не очікували від Трампа нічого іншого». Так, один з найпопулярніших пропагандистських пабліків, який публікує тіла загиблих українських військових і цивільних, взагалі написав про те, що «ніхто не був зачарований Трампом». Втім, ще тиждень тому на цьому ж каналі писали радісні реляції з приводу «примушення України до миру».

«Для тих, хто давно читає мій канал у сьогоднішньому фінті вухами від американців з приводу 30-ти денного перемир’я немає нічого дивного і надзвичайного. Ми ці фінти давно вже розбирали та обговорювали, як діятиме американська адміністрація Трампа», - пише канал.

Проблеми пропаганди

Всі опитані нами експерти та співрозмовники погоджуються, що для російської пропаганди настають важкі часи – сподівання на вигідне перемир’я закінчились, а проблеми в армії та економіці накопились і набули таких масштабів, що ігнорувати їх неможливо.

Частково наразі російська пропаганда закриває емоційну прогалину від перемовин у Саудівській Аравії фотографіями і відео з Курської області, де російські війська змогли досягти часткових успіхів і вибити ЗСУ з кількох населених пунктів. Але глобально, як каже аналітик, і експерт з питань окупованих територій, PhD в галузі політології Павло Лисянський, російська пропаганда довго не зможе утримуватись від того, щоб не лаяти керівництво США.

«У них проблема – немає ворога. Російській пропаганді завжди треба ворог. Стандартним ворогом були США. Тепер несподівано їм заборонено критикувати американців. Так, у них є нападки на Макрона, але на роль світового русофоба він все ж не підходить, крім того, потрібен не ситуативний ворог, а довго і послідовно демонізований. Тож довго це протриматись не зможе», - вважає Лисянський.

В той же час, загальний тон провоєнної пропаганди – не йти ні на які умови адміністрації Трампа і не допускати ніякого перемир’я з Україною.

Втім, чим воювати і на скільки вистачить сил Росії на даному етапі війни – провоєнні блогери не пояснюють.