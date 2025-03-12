Надзвичайний і Повноважний Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен повідомив, що в рамках українсько-данського енергетичного партнерства Данія виділила 98 мільйонів євро на закупівлю обладнання для посилення енергетичної безпеки України.

Про це повідомив Укрінформ.

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98 млн євро від Данії: Україна закупить енергетичне обладнання

“Було виділено 98 млн євро на придбання сонячного обладнання, газопоршневих установок”, - сказав Міккельсен, назвавши українсько-данське партнерство “флагманською цивільною ініціативою”, що сприяє стійкості української енергетики.

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Він наголосив на важливості енергоефективності як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі для підвищення енергетичної безпеки України.

Співпраця між країнами також охоплює теплоізоляцію, системи опалення та охолодження, технології енергозбереження.

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Данія надала Україні пакет допомоги на майже €270 млн

У лютому уряд Данії оголосив про надання Україні нового пакету допомоги, що становить 2 мільярди данських крон, еквівалентних приблизно 268 мільйонам євро.

Цей крок спрямований на посилення позицій України. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен наголосила на важливості цієї підтримки.

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18 лютого прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на важливості недопущення поширення російської агресії за межі України.

Вона зазначала, що Росія залишається реальною загрозою безпеці Європи, а разом із тим – і свободі європейців.