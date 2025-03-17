Незабаром збірна України з футболу зіграє проти команди з Бельгії за вихід у вищий дивізіон Ліги націй. Напередодні цієї визначної події Kyiv Post розпочинає цикл статей про футболістів та гру національної збірної України.

Артем Довбик -  один з найталановитіших та найперспективніших українських футболістів сучасності, який стрімко увірвався в топ чемпіонати Європи.

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Читайте на Kyiv Post про його шлях у професійному футболі, ставлення фанатів та цінність для збірної Артема Довбика.

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Артем Довбик: біографія, перші кроки у футболі та цікаві факти

Артем Довбик народився у Черкасах 21 червня 1997 року. Він розпочав свій футбольний шлях у місцевій СДЮШОР. 

У 2013 році Артем Довбик отримав запрошення до “Металіста”, але травма коліна завадила йому. Після відновлення він продовжив виступати за юнацьку команду “Черкаського Дніпра” і в 2014 році підписав з ними професійний контракт. 

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Довбик став наймолодшим автором гола в історії професійних клубів Черкас, забивши у віці 17 років, 1 місяця та 21 дня. Після цього він побував на перегляді в київському “Динамо”, але угода не була укладена, і він залишився в “Черкаському Дніпрі” до кінця сезону.

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У 2015 році Довбик приєднався до «Дніпра», але через конкуренцію грав за молодіжний склад, з’явившись в основі лише в кубковому матчі. Пізніше його орендувала молдовська «Заря», де він мало грав. В кінці травня 2016 року термін його оренди і контракту з «Дніпром» закінчився.

Довбик готувався до сезону з «Волинню», але через трансферні обмеження повернувся в «Дніпро», де дебютував в УПЛ. У сезоні 2016/17 він став одним з кращих молодих гравців, але «Дніпро» вилетів до Другої ліги. Довбик покинув і повернувся в клуб, та після першої половини сезону остаточно пішов в грудні 2017 року.

У 2018 році Довбик перейшов до данського «Мідтьюлланна», де став чемпіоном Данії, зігравши 10 матчів. Потім його віддали в оренду в «Сеннер’юск», де він виграв Кубок Данії.

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Дніпро-Жирона-Рим

У 2020 році Артем Довбик приєднався до «Дніпра-1». Протягом сезону 2022/23 він двічі оформив хет-трик у матчах чемпіонату України, ставши одним з 10 гравців, які досягли такого результату за один сезон.

Завдяки цим голам, Довбик очолив список найкращих бомбардирів чемпіонату.

Артем Довбик. Фото: zbirna.com

6 серпня 2023 року Довбик підписав 5-річний контракт з іспанською «Жироною», за яку клуб заплатив рекордні 7 мільйонів євро. 

У сезоні 2023/24 він став найкращим бомбардиром команди, забивши 17 голів та віддавши 5 результативних передач у першій половині сезону. 

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За підсумками сезону 2023/24, Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла-Ліги, забивши 24 голи в 36 матчах, та отримав Трофей Пічічі. 

Його трансферна вартість зросла до 30 мільйонів євро. Також українець посів 29 місце в голосуванні на Золотий м’яч 2024.

2 серпня 2024 року Довбик підписав 5-річний контракт з італійською «Ромою». Трансфер українця за 35 мільйонів євро — найдорожчий продаж “Жирони” в історії.

Виступи Артема Довбика за збірну України з футболу

Артем Довбик зіграв вже 35 матчів у футболці національної збірної України з футболу. На його рахунку 11 голів.

У молодіжній збірній України провів 7 матчів, забив 2 голи.

У 2017 році Артем Довбик отримав перший виклик до національної збірної України. Його запрошували на товариський матч проти Мальти та відбірковий матч ЧС-2018 проти Фінляндії, проте на поле він не вийшов. 

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Нападник збірної України №11 Артем Довбик перед міжнародним товариським футбольним матчем між збірними Польщі та України. 7 червня 2024 року, Варшава, Польща. Фото: Войтек Радванський / AFP

Пізніше його викликали на матч проти Ісландії, але дебют також не відбувся. У 2016-2018 роках він виступав за молодіжну збірну, за яку провів 7 матчів та забив 2 голи.

На Євро-2020, у матчі 1/8 фіналу проти Швеції, Артем Довбик вийшов на заміну та на 120+1 хвилині забив переможний гол, забезпечивши Україні вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

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16 листопада 2021 року Довбик забив гол у виїзному матчі проти Боснії і Герцеговини, допомігши збірній України посісти друге місце в групі та вийти до плейоф відбору на ЧС-2022.

1 червня 2022 року, в матчі кваліфікаційного раунду проти Шотландії, він, вийшовши на заміну, забив третій гол на 90+5 хвилині.

Збірна України з футболу може вийти у вищий дивізіон Ліги націй

7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.

11 жовтня збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.

14 жовтня команда з України зіграла унічию зі збірною Чехії.

16 листопада Україна зіграла внічию з командою з Грузії.

19 листопада у доленосному матчі збірна Україна здобула перемогу над збірною Албанії.

Доля збірної України у Лізі націй вирішувалася в останньому матчі: програш - виліт до дивізіону С, перемога - можливість потрапити у плейоф за вихід у дивізіон А.

Друге місце у таблиці дозволило українцям позмагатися за вихід у вищий дивізіон Ліги націй.

22 листопада збірна України з футболу дізналася свого візаві у підвищенні у класі. 20 і 23 березня Україна зіграє проти Бельгії.

Матчі мають бути цікавими. Збірна України зустрічалася зі збірною Бельгії лише один раз, у груповому етапі Чемпіонату Європи. 

Тоді команди зіграли внічию, цей результат не дозволив синьо-жовтим вийти в 1/8 фіналу турніру.

Про інших провідних українських футболістів читайте на Kyiv Post:

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Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
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