Сполучені Штати готуються відновити постачання Україні керованих авіаційних бомб малого діаметру GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) після модернізації, для «кращої протидії російським засобам РЕБ».

Незадовго до цього агенція Associated Press повідомила, що в Україні закінчилися ракети ATACMS приблизно такої ж дальності.

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Як повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, постачання може відновитися «найближчими днями», оскільки бомби вже в Європі.

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Ці бомби були придбані за часів колишнього президента Джо Байдена в рамках пакету військової допомоги.

За деякими повідомленнями, на які посилається Meduza, вони виявилися неефективними, частково через російські системи радіоелектронної боротьби. Однак джерела стверджують, що відтоді вони були модернізовані, щоб краще протистояти перешкодам.

Дальність дії GLSDB становить близько 150 кілометрів. Востаннє українські війська використовували їх кілька місяців тому.

За даними Reuters, на такий крок адміністрація Трампа пішла за результатами американо-українських переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Після них США відновили постачання зброї та обмін розвідувальною інформацією з Україною.

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У четвер АP повідомила, що Україна вже вичерпала свій обмежений запас ракет далекого радіусу дії ATACMS.

Неназваний американський урядовець заявив, що Сполучені Штати поставили Україні менше 40 ракет ATACMS, і всі вони були використані до січня.