Сполучені Штати готуються відновити постачання Україні керованих авіаційних бомб малого діаметру GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) після модернізації, для «кращої протидії російським засобам РЕБ».

Незадовго до цього агенція Associated Press повідомила, що в Україні закінчилися ракети ATACMS приблизно такої ж дальності.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, постачання може відновитися «найближчими днями», оскільки бомби вже в Європі.

Advertisement

Ці бомби були придбані за часів колишнього президента Джо Байдена в рамках пакету військової допомоги.

За деякими повідомленнями, на які посилається Meduza, вони виявилися неефективними, частково через російські системи радіоелектронної боротьби. Однак джерела стверджують, що відтоді вони були модернізовані, щоб краще протистояти перешкодам.

30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ − Зеленський
Більше по темі

30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ − Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер робить усе, щоб дипломатія зазнала невдачі.

Дальність дії GLSDB становить близько 150 кілометрів. Востаннє українські війська використовували їх кілька місяців тому.

За даними Reuters, на такий крок адміністрація Трампа пішла за результатами американо-українських переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Після них США відновили постачання зброї та обмін розвідувальною інформацією з Україною.

Advertisement

У четвер АP повідомила, що Україна вже вичерпала свій обмежений запас ракет далекого радіусу дії ATACMS.

Неназваний американський урядовець заявив, що Сполучені Штати поставили Україні менше 40 ракет ATACMS, і всі вони були використані до січня.

 

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Рейган перевертається в могилі: демократи Сенату критикують трампістів за потурання РФ
Джон Моретті
бер. 6
Китайський флот оточив Австралію? Що відбувається
Київ Пост
2д тому
Трамп заявив, що Україна “може не вижити в будь-якому разі”
Київ Пост
бер. 10
Кремль впевнений, що США погодяться на його умови припинення війни
Джейсон Джей Смарт
бер. 11
Більше про США
Путін: «Так, але ні» Путін
ПОГЛЯД: Путін: «Так, але ні»
Тімоті Еш
4г тому
Дональд Трамп заявив про “дуже продуктивні” дискусії з Путіним Путін
Дональд Трамп заявив про “дуже продуктивні” дискусії з Путіним
Київ Пост
4г тому
Україна представила США в Джидді “червоні лінії” для мирних переговорів Росія
Україна представила США в Джидді “червоні лінії” для мирних переговорів
Київ Пост
11г тому
Хроніка війни в Україні. 14 березня: Росія атакує на Покровському й Курському напрямках США
Хроніка війни в Україні. 14 березня: Росія атакує на Покровському й Курському напрямках
Тимур Дубовик
13г тому
Читати далі
МЗС Данії дорікнуло Трампу міжнародним правом після заяв про анексію Гренландії США
МЗС Данії дорікнуло Трампу міжнародним правом після заяв про анексію Гренландії
Київ Пост
1г тому
США можуть почати співпрацю з російським “Газпромом” у глобальних проєктах Росія
США можуть почати співпрацю з російським “Газпромом” у глобальних проєктах
Київ Пост
2г тому
30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ − Зеленський Путін
30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ − Зеленський
За матеріалами Укрінформ
2г тому
Генштаб спростував повідомлення про оточення ЗСУ в Курській області Росія
Генштаб спростував повідомлення про оточення ЗСУ в Курській області
Київ Пост
3г тому
" Попередній У Фінляндії росіянину дали довічне за воєнні злочини в Україні
Далі » У Південному Судані під час виконання місії ООН загинув українець