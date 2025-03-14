Президент США Дональд Трамп заявив, що провів “дуже хорошу і продуктивну розмову” з російським президентом Владіміром Путіним 13 березня.

Трамп заявив про “дуже хороші” переговори з Путіним

“Вчора ми мали дуже хороші і продуктивні дискусії з Президентом Росії Владіміром Путіним, і є дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися”, − додав він.

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Наразі Кремль ще не верифікував телефонної розмови Путіна і Трампа.

Американський президент зазначив, що “тисячі українських військових повністю оточені росіянами й перебувають у дуже поганому і вразливому положенні”.

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“Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!!!”, − зауважив Трамп.

Путін заявив про згоду на перемир’я, але за своїх умов

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, однак висунув умови.

30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ − Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер робить усе, щоб дипломатія зазнала невдачі.

За його словами, американський президент Дональд Трамп не єдиний зі світових лідерів, хто приділяє увагу “конфлікту в Україні”, та перерахував лідерів усіх п’яти країн БРІКС.

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Вчора Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до швидкого досягнення миру і виконання своєї частини роботи для цього, але Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію про припинення вогню.

Раніше Росія передала США список вимог, необхідних для укладення угоди про припинення війни в Україні та перезавантаження відносин між країнами.

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