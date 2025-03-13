Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до швидкого досягнення миру і виконання своєї частини роботи для цього, але Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію про припинення вогню.

Про це він повідомив за підсумками доповіді української делегації про зустріч із представниками США в Саудівській Аравії.

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Світ не чує змістовної відповіді Росії: заява Зеленського щодо мовчання Росії

“Розмова була максимально конструктивною... була відновлена оборонна допомога та допомога розвідданими”, – зазначив Зеленський.

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Українська сторона поінформувала США про свої принципові позиції. “Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію... ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю”, – сказав Президент.

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Фото: Президент України Володимир Зеленський / Телеграм

Також обговорювалися гарантії безпеки, взаємодія з європейськими партнерами та подальші спільні кроки.

“На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з Росії... І це знову підтверджує, що саме Росія прагне продовжувати війну... Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити Росію до завершення війни”, – наголосив Зеленський.

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Українська команда, за словами Президента, готова до подальшої конструктивної роботи з партнерами. Зеленський подякував Саудівській Аравії та Спадкоємному принцу за організацію переговорів.

Росія висунула США список умов для завершення війни в Україні

Росія передала США список вимог, необхідних для укладення угоди про припинення війни в Україні та перезавантаження відносин між країнами.

Умови Кремля, за даними джерел, обговорювалися офіційними особами Росії та США протягом останніх трьох тижнів (особисті та віртуальні зустрічі).

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Президент США Дональд Трамп заявляв, що американські представники прямують до Росії, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні.

Водночас президент США зауважив, що його команда “отримала певні позитивні сигнали щодо припинення вогню” з російського боку.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США “матимуть контакт з росіянами”. США сподіваються на позитивну відповідь від Росії і рішуче закликають росіян припинити всі бойові дії в Україні.