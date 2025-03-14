В межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути чотирьох українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій, де вони зазнавали тиску, залякувань і примусової русифікації.
Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.
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Чотирьох дітей повернуто з окупації: ініціатива Bring Kids Back UA
Серед повернутих була 14-річна дівчинка з вадами серця, сім’ю якої окупанти змушували відмовитися від українського громадянства, погрожуючи відібрати дітей.
Повернули також 16-річного хлопця, якого примусово поставили на військовий облік. Однокласників хлопця відправляли у військкомати.
А 15-річного хлопцябагаторазово допитували співробітники ФСБ і погрожували дитбудинком за те, що він продовжував навчатися онлайн в українській школі.
З російської окупації вдалося повернути ще 7 дітей
6 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще сімох українських дітей.
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21 лютого на підконтрольну Україні територію повернули 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації.
19 лютого Україні вдалося повернути 15 українських дітей, які перебували в російській окупації.
15 лютого з тимчасово окупованих територій в Україну повернули ще вісьмох дітей.
13 лютого Україна повернула з російської окупації ще двох дітей − 14-річну дівчинку та 17-річного хлопця.