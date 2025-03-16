Державний секретар США Марко Рубіо поговорив телефоном з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомили в Державному департаменті.

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Рубіо і Лавров поговорили телефоном: про що йшлося

Сторони обговорили питання військових операцій США проти хуситів, а також розвиток взаємодії після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

«Держсекретар поінформував Росію про військові операції США проти підтримуваних Іраном хуситів і підкреслив, що подальші напади хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі є неприпустимим», - йдеться в повідомленні Держдепу.

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Також Рубіо і Лавров говорили наступні кроки в рамках недавніх зустрічей у Саудівській Аравії та «домовилися продовжувати роботу над відновленням зв’язків між Сполученими Штатами та Росією».

Трамп наказав військам США вжити «рішучих дій» проти єменських хуситів

Напередодні президент США Дональд Трамп наказав американським військовим розпочати «рішучі й потужні дії» проти бойовиків-хуситів у Ємені.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, пише Укрінформ.

Трамп звинуватив підтримуване Іраном угруповання у веденні «невпинної кампанії піратства, насильства й тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників». Він також загадав про «слабкого» Джо Байдена, який нібито заохочував «нестримних» хуситів.

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«Минуло більше року, відколи комерційне судно під прапором США безпечно пройшло через Суецький канал, Червоне море чи Аденську затоку. Останній американський військовий корабель, який пройшов Червоним морем чотири місяці тому, був атакований хуситами понад десяток разів», - написав президент США.

За його словами, «фінансовані Іраном хуситські головорізи» обстрілювали ракетами війська США й союзників: «Ці невпинні напади коштували Штатам і світовій економіці багато мільярдів доларів, водночас ставлячи під загрозу життя невинних людей».

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Трамп заявив, що Америка використовуватиме «летальну силу, поки не досягне своєї мети». Президент США вказав, що хусити заблокували судноплавство на одному з найважливіших водних шляхів світу, зупинивши величезну частину глобальної торгівлі й атакувавши основний принцип свободи судноплавства, від якого залежить міжнародна торгівля й комерція.

Звертаючись до хуситів, Трамп наголосив: «Ваш час закінчився, і ваші напади мають припинитися, починаючи відсьогодні. Якщо ви цього не зробите, на вас обрушиться пекло, якого ви ніколи раніше не бачили!».

Звертаючись до Ірану, Трамп вказав, що підтримка терористів-хуситів має бути припинена негайно: «Не погрожуйте американському народові, його президенту, який отримав один із найбільших мандатів у історії президентства, чи світовим судноплавним шляхам. Якщо ви це робите, стережіться, тому що Америка притягне вас до повної відповідальності, і ми не церемонитимемося з вами!».