Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула, повідомили про підозру.
Про це розповів прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко у коментарі Укрінформу.
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Підозрюваному у вбивстві Ганула інкримінують дві статті
Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями - «Умисне вбивство, вчинене на замовлення» та «Незаконне поводження зі зброєю».
«15 березня підозрюваному у вбивстві активіста Ганула оголошено підозру по двом статтям Кримінального кодексу: за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України - умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю», - сказав Едуард Плешко.
Вбивство активіста Ганула: версії слідства
Правоохоронці розглядають три версії вбивства активіста Дем’яна Ганула.
Йдеться про замовне вбивство, особисту неприязнь, а також російський слід.
Вбивство активіста Ганула: поліція розглядає три версії
«Ми розглядаємо три версії. Перш за все, це замовне вбивство, здійснене у зв’язку із професійною та громадською діяльністю», - сказав заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
Відомого активіста Дем’яна Ганула застрелили у п’ятницю, 14 березня.
Сталося це у Приморському районі Одеси. Стрілець втік із місця злочину.
Згодом правоохоронці затримали підозрюваного. За даними СБУ, активіста Дем’яна Ганула вбив 46-річний дезертир.