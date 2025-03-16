Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула, повідомили про підозру.

Про це розповів прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко у коментарі Укрінформу.

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Підозрюваному у вбивстві Ганула інкримінують дві статті

Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями - «Умисне вбивство, вчинене на замовлення» та «Незаконне поводження зі зброєю».

«15 березня підозрюваному у вбивстві активіста Ганула оголошено підозру по двом статтям Кримінального кодексу: за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України - умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю», - сказав Едуард Плешко.

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Вбивство активіста Ганула: версії слідства

Правоохоронці розглядають три версії вбивства активіста Дем’яна Ганула.

Йдеться про замовне вбивство, особисту неприязнь, а також російський слід.

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«Ми розглядаємо три версії. Перш за все, це замовне вбивство, здійснене у зв’язку із професійною та громадською діяльністю», - сказав заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Відомого активіста Дем’яна Ганула застрелили у п’ятницю, 14 березня.

Сталося це у Приморському районі Одеси. Стрілець втік із місця злочину.

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Згодом правоохоронці затримали підозрюваного. За даними СБУ, активіста Дем’яна Ганула вбив 46-річний дезертир.