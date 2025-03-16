Загальні втрати росіян від початку 2025 року перевищують 100 тисяч осіб.

Такі дані назвав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Сирський назвав втрати РФ з початку 2025 року

«Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб», - зазначив Сирський. 

Головнокомандувач Збройних сил України подякував воїнам за професійну бойову роботу та стійкість. 

Advertisement

Втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення: дані Генштабу 

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила понад 894 тисяч військових. 

Лише за останню добу у ворожому війську мінус 1400 осіб. 

Напередодні наші захисники знищили 10 танків окупантів, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем та дві РСЗВ. 

Також противник не дорахується ще одного засобу ППО та 113 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 

Карта в рукаві. Як Росія готує до реваншу проросійських українських політиків
Більше по темі

Карта в рукаві. Як Росія готує до реваншу проросійських українських політиків

Розуміючи, що перемогти Україну на полі бою – не вдається, Росія веде підготовку до наступного етапу – виборів, намагаючись проштовхнути в український парламент якомога більше своїх «міньйонів»
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Кремль впевнений, що США погодяться на його умови припинення війни
Джейсон Джей Смарт
бер. 11
Найсучасніші винищувачі ВПС Франції патрулюють небезпечні райони Чорного моря
Стефан Коршак
2д тому
Україно-американські перемовини. Результат дратує російських пропагандистів
Сергій Костеж
бер. 12
Рубіо розповів, що США та Україна обговорювали територіальні поступки
Київ Пост
бер. 12
Більше про Росія
30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ − Зеленський Путін
30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ − Зеленський
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Генштаб спростував повідомлення про оточення ЗСУ в Курській області Росія
Генштаб спростував повідомлення про оточення ЗСУ в Курській області
Київ Пост
2д тому
Путін: «Так, але ні» Путін
ПОГЛЯД: Путін: «Так, але ні»
Тімоті Еш
2д тому
Дональд Трамп заявив про “дуже продуктивні” дискусії з Путіним Путін
Дональд Трамп заявив про “дуже продуктивні” дискусії з Путіним
Київ Пост
2д тому
Читати далі
США намагаються врятувати Росію від Китаю? Росія
ПОГЛЯД: США намагаються врятувати Росію від Китаю?
Джордж Монастіріакос
6г тому
Рубіо поговорив телефоном з Лавровим Росія
Рубіо поговорив телефоном з Лавровим
Київ Пост
11г тому
Карта в рукаві. Як Росія готує до реваншу проросійських українських політиків ЕКСКЛЮЗИВ Київ
Карта в рукаві. Як Росія готує до реваншу проросійських українських політиків
Сергій Костеж
1д тому
США можуть почати співпрацю з російським “Газпромом” у глобальних проєктах Росія
США можуть почати співпрацю з російським “Газпромом” у глобальних проєктах
Київ Пост
2д тому
" Попередній Затриманому за вбивство Ганула повідомили про підозру
Далі » Підозрюваному у вбивстві Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід