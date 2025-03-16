Головнокомандувач Збройних сил України подякував воїнам за професійну бойову роботу та стійкість.

«Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб», - зазначив Сирський.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

Загальні втрати росіян від початку 2025 року перевищують 100 тисяч осіб.

Втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення: дані Генштабу

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила понад 894 тисяч військових.

Лише за останню добу у ворожому війську мінус 1400 осіб.

Напередодні наші захисники знищили 10 танків окупантів, 20 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем та дві РСЗВ.

Також противник не дорахується ще одного засобу ППО та 113 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.