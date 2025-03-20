Нещодавно під час бою під Покровськом в українських солдатів закінчилися гранати, і щоб «викурити» ворога з його підземного укріплення, вони вкинули туди вулики з бджолами. Бій закінчився перемогою українців, але не без втрат серед солдатів і бджіл.

Бджоли є життєво важливими для України, як і для всіх екосистем, і війна є серйозною загрозою для бджолиної популяції. «Мед з мінних полів» – це проєкт, покликаний як підвищити обізнаність про проблему, так і зміцнити бджолині популяції. Він діє вже другий рік.

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Бджоли, мед, Трамп і “Анора”: як Україна та Росія реагують на світову політику

Це спільний проєкт Асоціації пасічників і Dronarium Ukraine – навчальної академії операторів дронів – за підтримки компаній Kernel, Saatchi and Saatchi та Міністерства закордонних справ України. За допомогою дронів мінні поля, які ще не можна розмінувати, засівають насінням медоносних рослин. Потім навколо цих мінних полів розміщують бджолині вулики.

Більше по темі Дрони СБУ та ССО цієї ночі атакували аеродром “Енгельс” Російська протиповітряна оборона діяла неефективно, влучаючи по цивільних об’єктах в Енгельсі й Саратові.

Мед, зібраний на цих полях, українські дипломати зазвичай беруть із собою на міжнародні зустрічі як подарунок і важливий символ сьогоднішньої України. Я не знаю, чи дарували цей «мед з мінних полів» господарям в Овальному кабінеті 28 лютого, але сумніваюся, що символізм подарунка мав би якесь значення. Президент Трамп розкрив свою ключову стратегію, і це капіталізм-горлоріз – капіталізм, позбавлений емпатії чи поваги до раніше прийнятих норм у сфері прав людини, захисту навколишнього середовища чи навіть верховенства права.

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У Канаді каву «американо» почали називати «канадіано», але в Україні ця ініціатива не прижилася. Українці досі п’ють американо, і загалом заклики зайняти антиамериканську позицію після скандальної зустрічі президентів України та США у Білому домі не знайшли особливої підтримки. За інерцією, багато українців все ще бачать у США головного стратегічного партнера. Вони не уявляють собі Україну в цій війні без американської військової допомоги.

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У тих українців, які впали у відчай після сварки в Овальному кабінеті, негативні емоції вже вщухли, але залишається відчуття розгубленості й невпевненості в завтрашньому дні.

У Росії, навпаки, на всіх телеканалах відзначали публічне приниження Зеленського у Вашингтоні, а потім святкували п’ять «Оскарів», отриманих у Голлівуді за фільм «Анора» з кількома російськими акторами в головних ролях, який розповідає історію стосунків американської стриптизерки та сина російського олігарха.

Росія перестала називати Сполучені Штати ворожою державою. Російські коментатори більше не говорять, що «Росія воює з Америкою на українській території», але вони стали більш антиєвропейськими і почали називати Європейський Союз “Четвертим Рейхом”.

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Нещодавно сім’я з Новосибірська назвала свого новонародженого сина Трампом, а точніше – Трампом Володимировичем - за іронією долі, батько новонародженого Трампа має таке ж ім’я, як і Путін. У міру потепління нових відносин між США та Росією Україна може потішити себе тим, що без жодних зусиль з її боку в антиамериканських державах Південної Америки ставлення до України, ймовірно, покращиться.

В Україні скандал в Овальному кабінеті спричинив стрімке зростання рейтингу президента Зеленського, і навіть ті, хто постійно його критикував, заявили про свою підтримку українського президента.

Українці збирали кошти на “ядерну зброю” після сварки Зеленського і Трампа

Одну з найяскравіших реакцій на ставлення Вашингтона до Зеленського та України продемонстрував співзасновник найбільшого онлайн-банку в Україні Monobank Олег Гороховський. Того ж вечора він оголосив про відкриття банківського рахунку для збору пожертвувань на закупівлю ядерної зброї.

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Менш ніж за добу на цей рахунок було перераховано понад п’ятсот тисяч доларів, причому більшу частину грошей пожертвували українці й американці. Пізніше Гороховському довелося вийти і пояснити, що він не зможе купити ніяку ядерну зброю, а натомість перевів гроші на рахунки для закупівлі безпілотників і гуманітарної допомоги для армії.

З часу тієї доленосної зустрічі в Овальному кабінеті відбулося багато бурхливих змін, але одне залишається незмінним: Трамп і Венс розмовляють із Зеленським не як із президентом незалежної держави розміром із Францію, а як із власником магазину, який стоїть на шляху будівництва автомагістралі між Сполученими Штатами і Росією. Завдання Трампа і Путіна – знести цей магазин, щоб він не заважав відновленню торгівлі та бізнесу між двома їхніми країнами.