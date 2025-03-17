Міністерство юстиції США таємно поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять з багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій тих, хто відповідальний за вторгнення в Україну, пише Укрінформ, посилаючись на публікацію в The New York Times.

Йдеться про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який був створений з метою притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за злочини, які визначаються міжнародним правом як агресія, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.

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Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена приєдналася до ICPA у 2023 році і була єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши до Гааги старшого прокурора Міністерства юстиції для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

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За словами співрозмовників видання, очікується, що рішення буде оголошено в понеділок в електронному листі, адресованому співробітникам і членам материнської організації групи - Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, відомого як Євроюст.

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Адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генеральним прокурором Мерріком Б. Гарландом. Вона була покликана координувати зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, винних у звірствах, скоєних після повномасштабного вторгнення.

Адміністрація Трампа не назвала жодної причини виходу зі складу слідчої групи, окрім того ж пояснення, що й для інших кадрових і політичних кроків: необхідність перерозподілу ресурсів.

Укрінформ також нагадує, що в  листопаді минулого року Держдеп США надав $1 млн для підтримки діяльності Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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