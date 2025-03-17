Генерал-майор Андрій Гнатов – відомий представник нового покоління бойових командирів, які зараз досягають вищих ешелонів української армії, був призначений начальником Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) в неділю, йдеться в заяві Міністерства оборони.

Хто такий Андрій Гнатов - новий начальник Генерального штабу ЗСУ

45-річний Гнатов – офіцер морської піхоти з більш ніж 27-річним стажем безперервної військової служби. У 2014 році він був одним із кількох сотень українських морських піхотинців, дислокованих у Криму, які залишилися вірними Києву після вторгнення та анексії півострова Росією.

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Гнатов, який за військовою освітою був командиром танкового взводу, отримав свій перший бойовий досвід на посаді штабного офіцера, а згодом, у 2016-2018 роках, під час першого російського вторгнення в Україну, командував елітною 36-ю бригадою морської піхоти. Він здобув репутацію відважного захисника, командуючи дедалі більшими з’єднаннями Об’єднаних сил у Херсонському, Бахмутському та східному секторах.

Гнатов змінив на посаді генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича, 55-річного офіцера без досвіду бойового командування, який служив на вищих штабних посадах ЗСУ з 2010-х років.

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Начальник Генерального штабу є головним планувальником у військовій структурі і підпорядковується безпосередньо головнокомандувачу ЗСУ генералу Олександру Сирському. Гнатов і Сирський працювали разом на різних посадах з початку 2024 року.

У наказі про призначення зазначено, що головними завданнями Гнатова будуть підвищення ефективності системи управління, впровадження нової системи штабів корпусів, яка дозволить ЗСУ краще маневрувати великими сухопутними з’єднаннями, а також «впровадження бойового досвіду в планування та управління військами».

Кар’єра Гнатова стрімко пішла вгору в середині 2024 року після запеклих боїв на східному фронті, де Росія наступала на стратегічно важливе місто Покровськ. Там українська оборона врешті-решт втрималася, хоча й втратила деякі позиції, а в останні тижні київські війська почали локальні контратаки в деяких секторах.

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Гнатова, а також його командувача у цьому секторі, генерал-майора Михайла Драпатого, часто відзначали в ЗСУ за оборонну тактику з посиленою координацією між сусідніми підрозділами і з використанням безпілотників, завдяки якій росіяни зазнавали нищівних втрат.

Однак у січні Гнатова критикували за втрату ключового населеного пункту Нова Василівка, після чого президент України Володимир Зеленський перевів його на посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ, а Драпатого призначив командувачем Об’єднаних сил на сході.

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Призначення Гнатова - реакція медіа

Новина про недільне підвищення Гнатова на посаду начальника Генштабу викликала загалом позитивну реакцію в українських ЗМІ, які часто є досить відвертими у своїй військовій тематиці.

Український блогер Vertikal, який має понад 170 000 підписників, написав: «Гнатов – дуже сильний офіцер, майбутнє нашої армії залежить від таких офіцерів».

У біографії Гнатова, опублікованій військово-інформаційною платформою «Главком» у понеділок, йдеться про те, що він, ймовірно, надаватиме пріоритет ширшому використанню безпілотників, кращому захисту передових підрозділів, більшим інвестиціям у системи протиповітряної оборони та високоточну зброю, а також якіснішій підготовці кадрів.

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка часто критикує Генеральний штаб України і, зокрема, офіцерів з радянською освітою, як-от головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначила на своєму особистому Telegram-каналі у неділю ввечері, що призначення Гнатова є кроком у правильному напрямку, але, на її думку, вищому керівництву ЗСУ належить пройти довгий шлях.

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«Гнатов набагато більш сучасний, ніж більшість офіцерів... але він схиляється до того, щоб бути слухняною людиною, і уникає ситуацій, які вимагають зайняти чітку позицію. Баргилевич – давній «фаворит» Сирського. Тепер, коли він очолить Головну інспекцію Міноборони, ... у Збройних силах нічого не перевірятимуть і максимально замовчуватимуть проблеми».

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На чолі Головної інспекції Міноборони Баргилевич відповідатиме за «реформування Головної інспекції та впровадження сучасних механізмів контролю у Збройних силах», – йдеться в заяві міністра оборони України Рустема Умєрова.

Баргилевич спланував амбітну операцію в Курській області, розпочату в серпні минулого року. Після того, як цього місяця українські сили зазнали там поразки від значно переважаючих сил Росії та Північної Кореї, ЗМІ критикували його і Генеральний штаб за нездатність відреагувати на посилення російських атак і, зрештою, за втрату ключових позицій. Повідомлення про неминучу заміну Баргилевича через погіршення ситуації на Курщині вперше з’явилися в українському інформаційному просторі ще в грудні.

Умєров не згадав Курську операцію, а натомість високо оцінив внесок Баргилевича у зміцнення боєздатності України і заявив, що він відіграватиме важливу роль на новій посаді генерального інспектора армії.