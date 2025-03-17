Міністерство оборони України повідомило, що станом на 17 березня до центрів рекрутингу ЗСУ звернулися 45 657 осіб. З них 9379 кандидатів вже розпочали процес оформлення на військову службу.

Центри рекрутингу ЗСУ: понад 45 тисяч звернень, 21% – жінки

За попередній тиждень кількість звернень становила 1086 осіб.

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Частка жінок серед тих, хто звертається, залишається на рівні 21%. Найбільше жінок-кандидаток – у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Інфографіка: Міністерство оборони України

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В Україні функціонує 49 рекрутингових центрів (включно з одним онлайн-центром), переважно розташованих у ЦНАПах. Найбільше громадян прийнято на службу в Києві та Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Запорізькій областях.

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У четвер Kyiv Post поспілкувався з Йонасом Райдіном, шведським бізнес-девелопером, який працює в Україні з 2007 року. Він оптимістично налаштований щодо інвестицій в українську оборону.

У Міноборони наголосили, що в рекрутингових центрах заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток. Фахівці центрів надають консультації громадянам.

Рада зробила крок до впровадження кримінальної відповідальності керівників ТЦК і ВЛК

Раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), начальниками та членами військово-лікарської комісії (ВЛК).

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Рада такорж продовжила термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, до 5 червня 2025 року.

У січні було відомо, що громадяни, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до служби, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію

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