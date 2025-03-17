Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс назвав п’ять елементів, які, на його думку, мають бути включені до гарантій безпеки для України, необхідних для досягнення тривалого і справедливого миру. Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише “Європейська правда”.

Гарантії безпеки для України: Литва озвучила 5 ключових пунктів

За словами Будріса, гарантії безпеки повинні містити такі пункти:

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Тривалу і послідовну військову підтримку України з боку ЄС (щонайменше 40 млрд євро цього року).

Присутність європейських військ в Україні за підтримки США.

Продовження санкційного тиску на Росію та конфіскацію заморожених активів.

Справедливість через відповідальність (юридичну та у вигляді репарацій).

Прискорений вступ України до ЄС (цільова дата – 1 січня 2030 року).

Волтц наполягає, Україна має поступитися територіями в обмін на гарантії безпеки

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