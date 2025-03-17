Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс назвав п’ять елементів, які, на його думку, мають бути включені до гарантій безпеки для України, необхідних для досягнення тривалого і справедливого миру. Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише “Європейська правда”.

Гарантії безпеки для України: Литва озвучила 5 ключових пунктів

За словами Будріса, гарантії безпеки повинні містити такі пункти:

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  • Тривалу і послідовну військову підтримку України з боку ЄС (щонайменше 40 млрд євро цього року).
  • Присутність європейських військ в Україні за підтримки США.
  • Продовження санкційного тиску на Росію та конфіскацію заморожених активів.
  • Справедливість через відповідальність (юридичну та у вигляді репарацій).
  • Прискорений вступ України до ЄС (цільова дата – 1 січня 2030 року).

Волтц наполягає, Україна має поступитися територіями в обмін на гарантії безпеки

У неділю радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що в рамках попередніх мирних переговорів з Росією Білий дім запропонує Україні отримати якісь гарантії безпеки.

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В інтерв’ю ABC News головний радник президента Дональда Трампа з питань безпеки заявив, що, зважаючи на «реалії на місцях», Україні доведеться поступитися Росією територією.

Європейський Союз вітає результати переговорів делегацій України і США у Джиді та пропозицію щодо припинення вогню, але не бачить жодного бажання з боку Росії досягти справжнього миру.

Британія готова ввести власні війська в Україну на роки
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Британія готова ввести власні війська в Україну на роки

Відправлення британських військ в Україну неможлива без гарантій безпеки з боку США.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що у вівторок поговорить з російським лідером Владіміром Путіним в рамках зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні.

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