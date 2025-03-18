У ніч проти 18 березня противник атакував територію України 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Масована атака дронів на Україну: збито 63 “Шахеди”

З 19:00 17 березня Росія атакувала Україну 137 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами з напрямків Шаталово, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

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Українське небо захищали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

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Станом на 09:00 18 березня підтверджено збиття 63 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Ще 64 ворожі БпЛА-імітатори локаційно втрачені.

Наслідки атаки зафіксовано у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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У Києві уламки російського дрона впали на територію школи

Уламки невстановленого об’єкта впали на територію школи в Деснянському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи”, – зазначив Кличко.

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На місце події направлено екстрені служби.

Як зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко, учні школи, на територію якої впали уламки БпЛА, під час тривоги знаходилися в укритті.