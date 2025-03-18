Український безпілотник, здатний здійснювати польоти на відстань до 3 тисяч кілометрів, успішно пройшов випробування.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 17 березня.

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Україна випробувала дрон з дальністю польоту 3000 км 

“Сьогодні провів Ставку... Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам”, – сказав Зеленський, додавши, що Україна розвиває лінійку далекобійних засобів для гарантування безпеки держави.

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Також, за словами Президента, українські офіцери доповіли про успішне застосування ракет “Довгий Нептун”.

Зеленський наголосив на необхідності збільшення виробництва ракет і дронів і анонсував обговорення цього питання з партнерами. Він зазначив, що українське оборонне виробництво разом з інвестиціями партнерів (насамперед європейських) стане фундаментом для нової безпекової архітектури на континенті.

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Новий український дрон може вдарити по Москві

У грудні українські інженери перетворили двомісний літак А-22 Летюча лисиця (Foxbat) на ударний дрон, який може долетіти до Москви.

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Комерційний надлегкий літак А-22 перетворрили на далекобійний безпілотник, який може долати відстань до 1,2 тисячі км.

Така дальність польоту значно перевищує можливості німецької крилатої ракети Taurus. Крім того, цей безпілотник є найбільшим серед відомих українських БПЛА-камікадзе, оскільки здатний нести на борту до 200 кілограмів вибухівки.

Рішення про переобладнання цих літаків на зброю було прийнято українським військовим командуванням на початку 2024 року.

Водночас український дрон-носій, розроблений учасником кластера Brave1, вже використовується на фронті та отримує позитивні відгуки від військових.

На 2025 рік заплановано придбати 4,5 млн FPV-дронів. У 2024 році було закуплено понад 1,5 мільйона таких дронів.

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