Останнє опитування NBC News показало, попри те, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа піднявся до найвищого рівня з моменту вступу на посаду, американці залишаються глибоко розділеними щодо оцінки його підходу до України, Росії та відносин із російським президентом Владіміром Путіним.

За результатами опитування, діяльність Трампа схвалюють 47% американських виборців, і це його найвищий показник за весь час перебування на посаді президента.

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Однак 51% не схвалюють його діяльність, що свідчить про постійні національні розбіжності, навіть попри те, що республіканці здебільшого залишаються єдиними в підтримці Трампа.

Група американських протестувальників збирається біля посольства США в Києві, Україна, 25 лютого 2025 року. Фото: Девін Вудал / Freelance

Більше по темі Трамп натякає, що тисне на Україну задля припинення вогню Президент США Дональд Трамп натякнув, що його гарячий обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

Незважаючи на потужну підтримку виборців-республіканців, ставлення Трампа до України та Росії залишається його головним вразливим місцем. Опитування NBC News показало, що більшість американців не схвалюють підхід Трампа до війни в Україні: 55% виступають проти його підходу, 42% – схвалюють його.

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Занепокоєння громадськості поширюється не лише на Україну. Опитування також показує, що 53% виборців не схвалюють загальну зовнішню політику Трампа, а 45% – схвалюють. Загравання його адміністрації з Москвою викликало занепокоєння серед багатьох союзників США, і цифри свідчать про те, що американці залишаються розділеними щодо його дипломатичного підходу.

Переговори Трампа з Росією про припинення вогню викликали скептицизм серед європейських чиновників, багато з яких побоюються, що США тиснутимуть на Київ, щоб змусити його піти на територіальні поступки. Президент України Володимир Зеленський висловив побоювання, що запропонований Трампом мирний план буде реалізований за рахунок України – особливо після його гарячої суперечки з Трампом в Овальному кабінеті минулого місяця.

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Опитування підкреслило ступінь поляризації оцінок президентства Трампа: він має найбільший розрив у партійній підтримці серед усіх президентів за останні 80 років – його діяльність схвалюють 90% республіканців, а підтримують лише 4% демократів.

За даними NBC News, цей розрив у 86 пунктів є найбільшим за останні три десятиліття опитувань NBC News та історичних даних Gallup. Ці цифри ілюструють, як президентство Трампа ще більше закріпило різку політичну поляризацію в США.

Хоча рейтинг Трампа перебуває на найвищому рівні з моменту його повернення на посаду, американці залишаються скептично налаштованими щодо його управління економікою – питання, яке може мати серйозні наслідки для його адміністрації. Опитування показало, що лише 44% американців схвалюють його управління економікою, тоді як 54% не схвалюють.

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Це значний зсув у порівнянні з попередніми виборчими циклами, коли економічна впевненість була однією з найсильніших переваг Трампа серед виборців. Тепер сумніви мають навіть його прихильники.

Хоча республіканці в переважній більшості підтримують політику Трампа, багато незалежних виборців і тих, які вагаються, вказують на зростання вартості життя та невизначеність щодо напряму фінансової політики США як на фактори, що викликають все більше занепокоєння.

Незважаючи на прагнення Трампа до зниження податків і дерегуляції, деякі провідні американські бізнес-лідери висловлюють розчарування відсутністю у його адміністрації довгострокової економічної стратегії, особливо щодо глобальної торгівлі та інвестицій.

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Окрім того, нещодавній спад на ринку праці змусив деяких аналітиків з Уолл-стріт засумніватися, що політика Трампа призведе до сталого економічного зростання чи хоча б до короткострокових вигод за рахунок майбутньої стабільності.

Зважаючи на змішані рейтинги схвалення зовнішньої політики Трампа і розбіжності в поглядах американців на роль США в Україні, наступну фазу війни можуть визначити як події на полі бою, так і внутрішня політика.

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Грегорі Г'юї, американець, який живе в Україні, збирається з іншими протестувальниками біля посольства США в Києві 25 лютого 2025 року. Фото: Девін Вудал / Freelance

Опитування NBC News показує, що хоча Трамп користується непохитною підтримкою 90% республіканців, він стикається з сильною опозицією з боку 96% демократів і зростаючим скептицизмом серед незалежних виборців, особливо щодо зовнішньої політики.

Але американці більше не є фанатами і Демократичної партії. Після перемоги Трампа в листопаді рейтинг партії впав до найнижчого в історії: лише 27% членів партії ставляться до нього позитивно.

Для України меседжі з Вашингтона залишаються невизначеними. Хоча США залишаються найважливішим союзником Києва, зміна політичних пріоритетів та зменшення двопартійної підтримки військової допомоги може змусити Україну шукати альтернативні гарантії безпеки.

З наближенням проміжних виборів 2026 року та зростаючою увагою до економічних та зовнішньополітичних рішень Трампа, позиція України у Вашингтоні не є визначеною. Якщо настрої виборців продовжать змінюватися, підтримка України з боку США може зіткнутися з новими викликами.

Методологія опитування NBC News: Опитування NBC News опитало 1000 зареєстрованих виборців з 7 по 11 березня за допомогою телефонних інтерв’ю та онлайн-опитувань, які надсилалися через текстові повідомлення. Похибка становить ±3,1 відсоткових пункти.