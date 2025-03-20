Створене у 2021 році Бюро економічної безпеки (БЕБ), завданням якого є боротьба з фінансовими злочинами, такими як шахрайство, ухилення від сплати податків, контрабанда та відмивання грошей, запрацювало не найкращим чином. Ефективність його роботи була настільки низькою, що Верховна Рада ініціювала парламентське розслідування. Бюро було втягнуте в численні скандали, в тому числі фігурувало в гучній справі після того, як детективи БЕБ були спіймані на приховуванні злочинної діяльності. Цей інцидент призвів до відставки директора БЕБ у 2023 році, після чого кілька виконуючих обов’язки директора намагалися стабілізувати роботу Бюро.

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Аттіла Ковчі, прокурор Генеральної прокуратури України

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У червні 2024 року Верховна Рада ухвалила реформи, спрямовані на вдосконалення БЕБ, запровадивши міжнародний нагляд за процесом відбору кандидатів для забезпечення прозорості та довіри до нього. Була сформована нова комісія, до складу якої в рівній мірі увійшли українські та міжнародні експерти. Комісія розпочала роботу з розгляду 43 кандидатів, а згодом звузила коло до 16 після проведення загального тесту на професійну придатність.

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Серед кандидатів, що залишилися, – Аттіла Ковчі, прокурор Генеральної прокуратури України. Ковчі вже подавав заявку на посаду директора БЕБ ще коли створювалося Бюро. В інтерв’ю Kyiv Post Ковчі виклав свій план реформування проблемного відомства та відновлення довіри громадськості.

Kyiv Post: Як ви оцінюєте поточну ситуацію в Бюро економічної безпеки? І чому БЕБ є таким важливим?

Аттіла Ковчі: Немає сумнівів, що БЕБ наразі переживає кризу довіри. Непрозорі конкурси на посади в БЕБ із заздалегідь визначеними переможцями, відмова у забезпеченні онлайн-відеотрансляцій етапів конкурсу, зловживання у процедурах призначення з одночасним переведенням на іншу посаду, відкритий конфлікт із Радою громадського контролю, який призвів до самоусунення її членів від участі в конкурсних процедурах, призначення на керівні посади осіб із сумнівним походженням статків, відсутність належної комунікації з комітетами Верховної Ради, іншими міністерствами та відомствами, низька ефективність роботи та підозри у певній політичній заангажованості – все це очікувано призвело спочатку до висновків Тимчасової слідчої комісії про незадовільну роботу керівництва, а потім і до повного перезавантаження БЕБ.

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Бюро має дві основні функції: аналітичну та правоохоронну. Щодо правоохоронної: наразі близько 80% кримінальних проваджень, підслідних Бюро, розслідуються слідчими інших відомств. Причини такої ситуації потребують детального аналізу, але одна з них очевидна: з 23 територіальних управлінь Бюро лише 9 є оперативними, тому повноцінне виконання цієї функції неможливе. Щодо аналітичної функції: Бюро має стати державним координатором у сфері економічної безпеки. Поки що жодних кроків у цьому напрямку не зроблено. Вся аналітична діяльність Бюро обмежується написанням імовірнісних аналітичних висновків, які в подальшому слугують підставою для реєстрації кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків та оскаржень щодо скасування процедур державних закупівель.

Відсутня інформація про стратегічне планування діяльності Бюро, про оцінку ризиків і загроз в економіці, можливостей і вразливостей БЕБ, про визначення пріоритетності секторів економіки, про аналіз на оперативному і тактичному рівнях. Нічого не зроблено для створення єдиної інформаційної системи БЕБ, хоча це завдання прямо визначене відповідним законом.

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Враховуючи очікування, які покладалися на Бюро у 2021 році, його вирішальну роль у захисті економічних інтересів держави, покращенні бізнес-середовища та інвестиційної привабливості України, я погоджуюся, що перезавантаження БЕБ було єдиним виходом із ситуації, що склалася.

КП: Які конкретні кроки ви зробите для розслідування та притягнення до відповідальності за корупцію в БЕБ?

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АК: У зазначеному Вами напрямку необхідно реалізувати комплекс запланованих заходів, серед яких я виокремлю три найважливіші:

По-перше, серед інших важливих нововведень, Закон про перезавантаження БЕБ запровадив підрозділи внутрішнього контролю в центральному апараті та територіальних управліннях Бюро, а також визначив їхні повноваження. Протягом першого тижня мого перебування на посаді директора ці підрозділи будуть створені, будуть затверджені необхідні документи, буде оголошено конкурс на укомплектування новостворених підрозділів досвідченими працівниками з бездоганною репутацією. Надалі за кожним фактом можливого порушення закону працівниками БЕБ за весь період його діяльності мною будуть призначатися службові розслідування, результатом яких може стати притягнення до дисциплінарної відповідальності або підстави для реєстрації кримінального провадження.

По-друге, Закон визначає процедуру одноразової атестації працівників Бюро протягом 18 місяців з дня призначення директора. Переконаний, що процедура обов’язкового одноразового оцінювання має бути розпочата одразу після початку роботи новостворених підрозділів внутрішнього контролю, оскільки такий підхід дозволить атестаційній комісії мати у своєму розпорядженні максимально об’єктивну інформацію про кожного працівника Бюро. За результатами атестації стане зрозуміло, скільки має бути нових працівників і на які посади вони мають бути відібрані під час наступних конкурсних процедур.

По-третє, під час своєї каденції я маю намір забезпечити належний інформаційний обмін та організаційну підтримку діяльності органів, діяльність яких може бути спрямована на викриття недоброчесних працівників Бюро – прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України та Національної поліції. Це моя публічна позиція.

КП: Практику добору кадрів у БЕБ критикують за непрозорість. Як ви плануєте реформувати кадрову політику, щоб забезпечити справедливість і прозорість?

АК: Ретельно виконуючи вимоги закону.

Коли я брав участь у конкурсі на посаду директора БЕБ у 2021 році, то мав намір включити до порядку проведення конкурсу на посади в БЕБ положення про блокування голосів Ради громадського контролю. Поясню: якщо всі три члени конкурсної комісії, делеговані Радою громадського контролю, проголосують проти певного кандидата, це матиме наслідком припинення його участі в конкурсі. Закон про перезавантаження БЕБ фактично імплементував цю норму, хоча і в іншій формі, оскільки визначив особливий порядок формування та роботи кадрових комісій на перші три роки перебування на посаді новообраного директора, який базується на формулі, що виключає вирішальний вплив членів комісії, призначених директором.

Щодо загальних вимог до конкурсних процедур, то вони передбачають максимальну відкритість і прозорість, у тому числі заборону проведення будь-якого етапу конкурсу чи атестації без онлайн-відеотрансляції; оприлюднення результатів кожного етапу тестування чи співбесіди на офіційному веб-сайті Бюро в день проведення етапу; високі вимоги до загальних здібностей і знання законодавства. Так, тест на посаду детектива міститиме близько 10 000 питань з кримінального, кримінально-процесуального, цивільного, податкового, митного, бюджетного, фінансового законодавства, публічних закупівель, законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.

І нарешті, співбесіда з конкурсною комісією, яка оцінить відповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної компетентності, визначить остаточний рейтинг кандидатів і призначить їх на посади.

Переконаний, що ретельна імплементація закону через відповідні процедури – це єдиний спосіб поступово відновити довіру суспільства та бізнесу до Бюро економічної безпеки України.

КП: Чому пересічні громадяни, які часто відчувають себе жертвами тиску з боку правоохоронних органів, мають підтримати Вашу кандидатуру?

АК: Бачення, з яким я балотуюся на посаду директора БЕБ, пропонує якісно нову модель відносин між громадянами, бізнесом і правоохоронними органами.

Впровадження нової, ризик-орієнтованої моделі правоохоронної діяльності в БЕБ дозволить цьому правоохоронному органу розумніше та ефективніше реалізовувати свої унікальні можливості, почати по-справжньому системно впливати на кримінальне середовище через профілактику злочинності, а не просто боротися з нею в рамках окремого копіткого розслідування події, що вже відбулася.

Результатом радикального покращення інституційної спроможності Бюро стане руйнування різноманітних схем розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати податків і митних платежів на мільярди гривень, наповнення державного та місцевих бюджетів, а також поступове покращення інвестиційної привабливості України.

КП: Які фундаментальні операційні зміни мають стати пріоритетом для Бюро?

АК: Зміни торкнуться майже всіх сфер діяльності Бюро, але найважливішими я вважаю наступні.

Зміни у сфері людських ресурсів: ретельна атестація всього персоналу та революційні зміни у підході БЕБ до підбору кадрів через дотримання процедур, передбачених відповідним законом. Очікуваний результат: відновлення довіри та поваги до БЕБ.

Зміни в аналітичній діяльності: розпочнеться формування повноцінних аналітичних підрозділів, будуть коректно визначені їхні завдання та межі компетенції, буде організовано безперервне навчання та підвищення кваліфікації відповідно до кращих міжнародних практик. Очікуваний результат: суттєве посилення інформаційно-аналітичної спроможності Бюро.

Кардинальні зміни у підходах до правоохоронної діяльності Бюро, яка й надалі базуватиметься на принципах ризик-орієнтованого підходу. Очікуваний результат: запобігання необґрунтованому тиску на бізнес.

КП: Яким має стати Бюро за п’ять років, і чи є міжнародна організація, на яку ви хотіли би рівнятися?

АК: Бюро економічної безпеки 2030 – це потужний, аналітичний правоохоронний орган, який володіє всією інформацією та озброєний аналітичними висновками щодо економічних процесів і публічних фінансів. Це державний координатор у сфері економічної безпеки України, здатний ефективно протидіяти злочинним проявам в економіці, в межах своєї компетенції надавати обґрунтовані рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування, користується довірою та повагою суспільства, його поважають інші правоохоронні органи.

Оскільки Україна має своє унікальне регуляторне законодавство та бізнес-середовище, має свої особливості в структурі злочинного середовища тощо, я не думаю, що Бюро з часом стане вітчизняною копією одного із зарубіжних аналогів. Я уважно вивчаю позитивний досвід кількох зарубіжних правоохоронних органів у фінансовому секторі, серед яких мені наразі найбільше імпонує італійська Guardia di Finanza.

КП: Які гарантії ви можете надати громадянам України та міжнародним партнерам щодо ваших пріоритетів у разі призначення на посаду директора?

АК: Я публічно декларую свою позицію, бачення, цінності та принципи, на яких базуватиметься діяльність Бюро під моїм керівництвом. Серед іншого, найближчим часом планую опублікувати та подати на розгляд конкурсної комісії Перелік заходів з перезапуску, відновлення довіри та удосконалення діяльності Бюро економічної безпеки України, який містить детальні алгоритми дій керівника Бюро у різних напрямках його діяльності – кадровому, аналітичному, правоохоронному тощо.

Крім того, я маю намір оприлюднити інформацію про осіб, яких призначу на посади першого заступника та заступників директора, ще до проходження співбесіди з конкурсною комісією. Високий професіоналізм і бездоганна репутація майбутнього керівництва Бюро стане найкращою ілюстрацією цінностей, принципів і реальних намірів нашої команди.

Оскільки діяльність Бюро продовжує перебувати під пильним контролем громадськості, бізнесу, державних органів і міжнародних партнерів, будь-яке відхилення від задекларованих цінностей і кроків справедливо матиме наслідком відставку директора БЕБ.