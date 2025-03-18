Прокуратура Москви ініціювала проти письменника Бориса Акуніна кримінальне переслідування за порушення порядку діяльності «іноземного агента», пише Укрінформ, цитуючи «Радіо Свобода».

У прокуратурі стверджують, що письменника двічі притягнули до адміністративної відповідальності, але він продовжив поширювати повідомлення та матеріали, не вказуючи, що в Росії його оголосили «іноагентом».

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Прокуратура просить слідчі органи порушити кримінальну справу за статтею про ухилення від обов’язків «іноземного агента».

Де зараз Борис Акунін - що відомо

Акунін з 2014 року живе у Лондоні. Він виступав із критикою політики Владіміра Путіна, засудив окупацію Криму та російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Росфінмоніторинг вніс Акуніна до реєстру «терористів та екстремістів» у грудні 2023 року. Тоді ж стало відомо, що Слідчий комітет РФ порушив проти письменника кримінальну справу за статтями про публічне виправдання тероризму та про фейки про армію. У січні 2024 року Акуніна визнали «іноагентом».

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Після порушення кримінальної справи проти Акуніна у видавництві «Захаров», яке випускає книги письменника, провели обшуки.

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Видавництво АСТ та російська мережа книгарень зупинили поширення його творів. Ім’я Бориса Акуніна було видалено з афіш вистав, поставлених за його п’єсами. Деякі театри також скасували їхні покази.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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