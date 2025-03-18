Українське командування вирішило відвести війська з однієї ділянки фронту, щоб дозволити солдатам зайняти більш вигідні позиції.

За словами колишнього командувача Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, цей крок був необхідний для збереження життя українських військовослужбовців.

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«Тому на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій.

Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше», - написав Наєв у своєму Фейсбуці.

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Генерал-лейтенант не уточнив, про які саме місця фронту йдеться, але, ймовірно, йдеться про тактичну групу, яка обороняє один з районів Донецької області.

За словами Наєва, російські війська продовжують зазнавати значних втрат.

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За останній місяць завдяки злагодженим діям розвідників, операторів безпілотників, артилеристів, мінометників, танкістів та піхотинців було знищено понад 30 одиниць ворожої бронетехніки та понад 2 тисячі московських військовослужбовців.

Це значно зменшило кількість ворожих обстрілів на цій ділянці фронту.

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«Всі працюють на спільний результат, і разом ми рухаємося вперед!Разом переможемо!», - додав Наєв.

Раніше Kyiv Post повідомляв, що Рустем Умеров спростував поширювані російською пропагандою заяви про нібито оточення великої кількості українських військ у Курській області.