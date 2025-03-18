Українське командування вирішило відвести війська з однієї ділянки фронту, щоб дозволити солдатам зайняти більш вигідні позиції.

За словами колишнього командувача Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, цей крок був необхідний для збереження життя українських військовослужбовців.

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«Тому на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій.

Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше», - написав Наєв у своєму Фейсбуці.

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Генерал-лейтенант не уточнив, про які саме місця фронту йдеться, але, ймовірно, йдеться про тактичну групу, яка обороняє один з районів Донецької області.

За словами Наєва, російські війська продовжують зазнавати значних втрат.

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На вилучених у нього пристроях знайшли тисячі матеріалів із сексуальним насильством, зокрема над дітьми.

За останній місяць завдяки злагодженим діям розвідників, операторів безпілотників, артилеристів, мінометників, танкістів та піхотинців було знищено понад 30 одиниць ворожої бронетехніки та понад 2 тисячі московських військовослужбовців.

Це значно зменшило кількість ворожих обстрілів на цій ділянці фронту.

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«Всі працюють на спільний результат, і разом ми рухаємося вперед!Разом переможемо!», - додав Наєв.

Раніше Kyiv Post повідомляв, що Рустем Умеров спростував поширювані російською пропагандою заяви про нібито оточення великої кількості українських військ у Курській області.

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