Вісім країн, включно з Україною, можуть зіткнутися з критичною нестачею ліків від ВІЛ через скорочення фінансової допомоги США. Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), повідомляє Reuters.

Нестача ліків від ВІЛ: Україна у списку країн під загрозою

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що перебої у програмах боротьби з ВІЛ можуть звести нанівець 20-річний прогрес і призвести до понад 10 мільйонів нових випадків захворювання та 3 мільйонів смертей.

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За даними ВООЗ, Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі, Нігерія та Україна можуть вичерпати запаси ліків вже найближчими місяцями.

Причиною кризи стало припинення фінансування з боку США, запроваджене президентом Трампом. Це рішення також вплинуло на програми боротьби з поліомієлітом, малярією, туберкульозом та загрожує Глобальній лабораторній мережі з діагностики кору та краснухи.

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Хоча конкретні умови режиму припинення вогню ще не визначені, позиції сторін вже відомі.

ВООЗ також попереджає про можливе закриття 80% підтримуваних нею медичних закладів в Афганістані через брак коштів. Станом на 4 березня вже закрито 167 установ, до червня можуть закритися ще понад 220.

Сама ВООЗ змушена скорочувати фінансування надзвичайних операцій (з 1,2 млрд до 872 млн доларів у 2026-2027 роках) і заморозити набір персоналу через плани США вийти з організації.

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США вийшли з ВООЗ: що сталося?

Раніше Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Експерти вважають, що таке рішення може вплинути на глобальну систему охорони здоров’я і ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями.

Трамп вважає “неправильним поводження ВООЗ із пандемією COVID-19”. Своє рішення від також пояснив “несправедливо високі фінансові внески США” порівняно з іншими країнами.

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