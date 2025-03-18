Наземний роботизований комплекс “Лють” вітчизняного виробництва кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України. Про це повідомляє Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Український робот “Лють” прийнятий на озброєння ЗСУ

“Лють” призначений для ведення спостереження і вогневої підтримки українських підрозділів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Комплекс пройшов випробування в реальних бойових умовах.

Advertisement

Озброєння: кулемет калібру 7,62 мм та додаткове обладнання для виявлення і ураження цілей вдень і вночі.

Наземний роботизований комплекс “Лють”: характеристики та можливості

Характеристики нового компленксу такий:

Компактні розміри (поміщається в кузов пікапа).

Безшумний електродвигун.

Тривалий час роботи від акумуляторів.

Високий кліренс (для складного рельєфу).

Широкий діапазон робочих температур.

У Міноборони пояснили, що оператор керує “Люттю” з безпечної позиції. Головне завдання комплексу – посилення підрозділів і заміна солдата на найнебезпечніших ділянках.

Український дрон NORD допустили до використання у ЗСУ

Раніше Міністерство оборони України затвердило та внесло до арсеналу Збройних сил безпілотні авіакомплекси NORD українського виробництва.

Більше по темі Україна екстрадувала німця, який воював у ЗСУ, через підозри в зґвалтуванні На вилучених у нього пристроях знайшли тисячі матеріалів із сексуальним насильством, зокрема над дітьми.

27 лютого міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації універсальну наземну роботизовану систему “Гулівер”.

25 лютого до використання у ЗСУ допустили оперативний безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.

Advertisement

31 січня міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.