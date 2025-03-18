Наземний роботизований комплекс “Лють” вітчизняного виробництва кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України. Про це повідомляє Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Український робот “Лють” прийнятий на озброєння ЗСУ
“Лють” призначений для ведення спостереження і вогневої підтримки українських підрозділів.
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Комплекс пройшов випробування в реальних бойових умовах.
Озброєння: кулемет калібру 7,62 мм та додаткове обладнання для виявлення і ураження цілей вдень і вночі.
Наземний роботизований комплекс “Лють”: характеристики та можливості
Характеристики нового компленксу такий:
- Компактні розміри (поміщається в кузов пікапа).
- Безшумний електродвигун.
- Тривалий час роботи від акумуляторів.
- Високий кліренс (для складного рельєфу).
- Широкий діапазон робочих температур.
У Міноборони пояснили, що оператор керує “Люттю” з безпечної позиції. Головне завдання комплексу – посилення підрозділів і заміна солдата на найнебезпечніших ділянках.
Український дрон NORD допустили до використання у ЗСУ
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