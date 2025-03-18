Китай готовий долучитися до повоєнного відновлення та відбудови України. Про це пише China Daily, цитуючи речника Китайського агентства міжнародного розвитку та співпраці (аналог USAID) Лі Міна на брифінгу.

Китай допоможе Україні з відбудовою: заява офіційного представника

Лі Мін нагадав, що з початку “української кризи” (повномасштабного вторгнення Росії) Китай передав Україні чотири партії гуманітарної допомоги.

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“Ми готові продовжувати надавати допомогу [Україні – ред.] у межах наших можливостей та відповідно до побажань залучених сторін, що, звичайно, включає і повоєнне відновлення”, – сказав він.

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Речник також зазначив, що Китай і надалі докладатиме зусиль для підтримання миру і стабільності у світі.

Китайський флот оточив Австралію: що відбувається

Австралія перебуває в стані підвищеної бойової готовності майже місяць, відтоді як флотилія військово-морських сил Китаю здійснила неоголошений рейд навколо континенту.

Більше по темі Товарообіг Росії та Китаю з початку року знизився на понад $34 млрд Війна з Україною руйнує економіку Росії, і це стає дедалі відчутнішим для звичайних громадян — товарообіг з Китаєм сильно впав.

Кораблі КНР, заходячи та виходячи з виключної економічної зони Австралії, провели навчання з бойовими стрільбами поблизу комерційного повітряного простору, змусивши десятки цивільних рейсів змінити маршрут.

Інцидент змусив Австралію критично оцінити стан власного флоту, який є найстарішим та найменшим з часів Другої світової війни, а також її військову залежність від США та зростаючу міць Китаю.

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21 лютого занепокоєння стосовно присутності військових кораблів Китаю в регіоні досягло критичної позначки, трансформувавшись у відчуття реальної тривоги.

20 лютого стало відомо, що Австралія збудує найбільший флот з часів Другої світової війни для протистояння Китаю у Тихоокеанському регіоні, але результати очікуються не раніше 2030-х років.