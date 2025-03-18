Бундестаг Німеччини вніс зміни до Основного закону, що дозволяють збільшити державні запозичення.

Це відкриває шлях для виділення 3 млрд євро військової допомоги Україні та створення спецфонду на 500 млрд євро, повідомляє Укрінформ.

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Німеччина змінює конституцію: більше боргів для оборони і допомоги Україні

Законопроєкт про внесення змін до Основного закону ухвалений голосами фракцій ХДС/ХСС, СДПН і “Зелених”.

Ппроєкт закону набрав 513 голосів за необхідних 489 (двох третин) голосів усіх членів німецького парламенту.

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Проти голосували праві радикали з “Альтернативи для Німеччини”, обидві партії лівого спрямування – Ліві та “Блок Сари Вагенкнехт”, а також одна демократична партія – вільні демократи – загалом 207 законодавців.

Загалом свої голоси віддали 720 парламентаріїв.

Документ був внесений на розгляд парламентськими групами Соціал-демократичної партії та консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів.

У майбутньому видатки на оборону та деякі видатки на політику безпеки, які перевищують 1% номінального ВВП, будуть звільнені від правила про борг.

У межах цього пункту дається “зелене світло” для розблокування 3 млрд євро для військової допомоги Україні.

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Крім того, передбачається створення спеціального фонду в розмірі 500 мільярдів євро для додаткових інвестицій в інфраструктуру та додаткових інвестицій для досягнення кліматичної нейтральності до 2045 року. Крім того, при складанні бюджетів федеральних земель місцевій владі буде надана можливість для додаткових запозичень.

Законопроєкт уже ухвалений Бюджетним комітетом Бундестагу 16 березня.

Ухвалення законопроєкту стало результатом домовленостей між ХДС/ХСС і СДПН, які ведуть переговори про формування нового уряду. Для отримання необхідної більшості ці дві партії змушені були домовлятися про спільне голосування зі «Зеленими», які змогли внести таким чином до проєкту документа деякі зі своїх вимог.

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Виконувати ухвалене старим складом Бундестагу рішення доведеться новому парламенту та уряду.

Голосування завершило роботу Бундестагу ХХ скликання.

Новий парламент збереться на установче засідання через тиждень, 25 березня.

Бундестаг не проголосував за додаткові 3 млрд євро для України

У січні засідання Бундестагу було перервано через незгоду депутатів щодо фінансування додаткової військової допомоги Україні.

Після дебатів близько 00:30 засідання було закрите раніше запланованого часу, наступне обговорення скасували та перенесли на іншу дату.

Раніше Kyiv Post вже писав про те, що бюджетний комітет парламенту ФРН хоче виділити Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги.

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Більше половини, а саме, 56% жителів Німеччини підтримують ідею розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні в разі припинення вогню у війні, розв’язаній проти неї Росією.