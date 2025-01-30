Бюджетний комітет парламенту Німеччини хоче схвалити виділення Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги, повідомляє Reuters.
Німеччина може надати Україні додаткові 3 млрд євро
Рішення було прийнято голосами опозиційних консерваторів (ХДС) і Вільних демократів (СвДП). Правлячі соціал-демократи та “Зелені” утрималися.
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Для надання допомоги необхідне погодження міністра фінансів Німеччини. Проте, як зазначає Reuters, на практиці міністерство зазвичай виконує запити бюджетного комітету.
Члени комітету від ХДС і СвДП стверджують, що в бюджеті достатньо коштів для виділення додаткової допомоги Україні.
Ці кошти є доповненням до 8 млрд євро, передбачені для України в бюджеті на 2024 рік. У 2025 році німецька допомога Україні була скорочена до 4 млрд євро.
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