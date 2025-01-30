Засідання Бундестагу було перервано через незгоду депутатів щодо фінансування додаткової військової допомоги Україні, повідомив Укрінформ.

Бундестаг не зміг домовитися про допомогу Україні − подробиці

Після дебатів близько 00:30 засідання було закрите раніше запланованого часу, наступне обговорення було скасовано та перенесено на іншу дату.

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Пропозицію щодо виділення додаткових 3 млрд євро на обговорення винесла Вільна демократична партія, яка вимагала негайного, до виборів, розгляду парламентом позапланового пакета допомоги Україні для фінансування терміново необхідних систем ППО для відбиття російських атак на Україну.

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Ухвалення рішення було також технічно неможливим, оскільки лише 320 членів парламенту взяли участь у голосуванні, тоді як для кворуму в Бундестазі необхідно щонайменше 367 голосів.

За кілька годин до дебатів у пленарному залі в Бюджетному комітеті Бундестагу також обговорювалась ця пропозиція.

Більше по темі Бюджетний комітет Німеччини хоче схвалити додаткові кошти для України Вони є доповненням до 8 млрд євро, передбачені для України в бюджеті на 2024 рік.

Пізніше цього тижня в Бундестазі запланована ще одна дискусія щодо збройної допомоги Україні. Цього разу вона ініційована лівими, які будуть виступати проти будь-яких поставок.

Бюджетний комітет Німеччини хоче схвалити додаткові кошти для України

Раніше Kyiv Post вже писав про те, що бюджетний комітет парламенту ФРН хоче виділити Україні додаткових 3 млрд євро військової допомоги.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок критикує німецький уряд щодо нерішучості у питанні допомоги Україні.

Більше половини, а саме, 56% жителів Німеччини підтримують ідею розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні в разі припинення вогню у війні, розв’язаній проти неї Росією.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що ще занадто рано приймати рішення про присутність військ.