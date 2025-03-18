Лідер “Європейської солідарності” і п’ятий президент України Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому виданню BILD торкнувся тем внутрішньополітичної ситуації в Україні, відносин з президентом США Дональдом Трампом та ситуації на фронті.

Порошенко звинуватив Зеленського у “напрямку до диктатури”

Порошенко звинуватив президента Зеленського у веденні України до диктатури, але наголосив, що “Україна – не Росія”. Він назвав санкції проти себе та своєї партії незаконними та антиконституційними, а також атакою на свободу, демократію та європейське майбутнє України. Порошенко припустив, що Зеленський боїться політичної конкуренції.

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“Я можу сказати так: якщо ви запитаєте мене про диктатуру, то відповідь зрозуміла – диктатор це Путін. Але абсолютно неприйнятно, коли Україна рухається до межі демократії і свободи, коли здійснюються атаки на місцеве самоврядування, коли незаконно і неконституційно нападають на лідера опозиції”, – наголосив політик.

Більше по темі Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії Президент України Володимир Зеленський анонсував спільну пресконференцію з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Це не рішення Трампа: Порошенко про бажання Трампа відставки Зеленського

Порошенко заявив, що не вірить у довіру Трампа до Путіна, назвавши публічні заяви Трампа “стилем переговорів”.

Щодо повідомлень про бажання Трампа відставки Зеленського, Порошенко нагадав про передвиборчу обіцянку Зеленського не балотуватися на другий термін.

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“Це не рішення Трампа. Хто буде лідером України – це питання до українського народу. Ви знаєте, що Зеленський сказав у своїй передвиборчій програмі в 2019 році? Він сказав: “Я не буду балотуватися на другий термін. Я йду після першого терміну”. Якщо це його пряма обіцянка, то чому я маю висловлювати власну думку? Я покладаюся на нього”, – додав Порошенко.

Порошенко вимагає від Трампа “план Б” щодо України та Росії

“Якщо Путін ставить умови, попередні умови, відмови, і таке інше, то я чекаю від президента Трампа “плану Б”. А “планом Б” має бути, по-перше, більше зброї для України; по-друге, більше санкцій проти Росії; по-третє, відновлення трансатлантичної єдності; по-четверте, фінансова підтримка; по-п’яте, можливість приєднання до НАТО”, – зауважив політик.

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Порошенко вважає, що шанс на припинення вогню є лише в найближчі два-три місяці.

Порошенко закликав зміцнити оборону України і забути про наступ

Порошенко наголосив на значних втратах України і закликав негайно зміцнити оборону: будувати укріплення, мінні поля, забезпечити протиповітряний захист від керованих бомб.

“Треба забути слово “наступальна операція”. Захист території – це головне. Будівництво укріплень, мінні поля та найсучасніший протиповітряний захист від керованих бомб. Усі ці заходи можуть зупинити росію та змусити її заплатити вищу ціну”, – підсумував Порошенко.