Велика Британія та ЄС проведуть зустріч у Лондоні у вівторок, щоб обговорити конфіскацію заморожених російських активів і збільшення витрат на оборону для посилення тиску на РФ перед можливими мирними переговорами.

Про це пише Bloomberg.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Конфіскація активів РФ: Британія і ЄС проведуть переговори в Лондоні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та головна дипломатка ЄС Кая Каллас розглянуть “новаторські ініціативи” щодо спільного збільшення фінансування європейської оборони та посилення військової готовності.

Advertisement

За словами джерел, переговори стосуватимуться юридичних і фінансових аспектів конфіскації російських активів.

Також буде обговорено пропозицію ЄС, що дозволяє державам-членам інвестувати 150 млрд євро кредитів ЄС в оборонне обладнання, що може бути вигідно британським компаніям.

Британія готова ввести власні війська в Україну на роки

Велика Британія готова розмістити в Україні тисячі своїх військовослужбовців на тривалий термін для підтримки режиму припинення вогню і стримування Росії.

Угорщина пригрозила ветувати висновки саміту ЄС щодо України
Більше по темі

Угорщина пригрозила ветувати висновки саміту ЄС щодо України

Саміт лідерів ЄС розпочнеться 21 березня з обміну думками з президентом Європарламенту.

Стармер, за даними видання, готовий взяти на себе безстрокове зобов’язання щодо розгортання військ “стільки, скільки буде потрібно”, спільно з іншими західними союзниками.

Advertisement

Британський бізнес, включаючи понад 25 найбільших інвестиційних фондів і корпорацій, представлених на Лондонській фондовій біржі, готовий інвестувати в Україну вже зараз.

Також Британія підписала контракт з оборонним технологічним підприємством Anduril, що базується в США та Великій Британії для підтримки України в протистоянні російській агресії на Чорному морі. Згідно з угодою, українська армія отримає сучасні ударні дрони.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Найсучасніші винищувачі ВПС Франції патрулюють небезпечні райони Чорного моря
Стефан Коршак
бер. 14
Україно-американські перемовини. Результат дратує російських пропагандистів
Сергій Костеж
бер. 12
Рубіо розповів, що США та Україна обговорювали територіальні поступки
Київ Пост
бер. 12
ПОГЛЯД: Трамп, Зеленський і нова Україна колишнього російського виробника зброї
Степан Степаненко
бер. 12
Більше про Велика Британія
ПОЯСНЕННЯ: 30-денне перемир’я в Україні – що відомо Путін
ПОЯСНЕННЯ: 30-денне перемир’я в Україні – що відомо
Лео Чіу
11г тому
Путін вимагає призупинення постачань зброї в Україну під час припинення вогню Путін
Путін вимагає призупинення постачань зброї в Україну під час припинення вогню
Київ Пост
13г тому
Бізнес Британії долучиться до відбудови України: що зроблять Європа
Бізнес Британії долучиться до відбудови України: що зроблять
Київ Пост
1д тому
Британія готова ввести власні війська в Україну на роки Росія
Британія готова ввести власні війська в Україну на роки
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Путін наказав не бити по енергетиці України 30 днів після розмови з Трампом ВАЖЛИВО Путін
Путін наказав не бити по енергетиці України 30 днів після розмови з Трампом
Аліса Орлова
7г тому
Держдума РФ пропонує готувати дітей до війни з 5 класу Росія
Держдума РФ пропонує готувати дітей до війни з 5 класу
Київ Пост
8г тому
Угорщина пригрозила ветувати висновки саміту ЄС щодо України Європа
Угорщина пригрозила ветувати висновки саміту ЄС щодо України
Київ Пост
10г тому
Лідер найбільшої опозиційної фракції “ЄС” Порошенко дав інтерв’ю BILD − головне Путін
Лідер найбільшої опозиційної фракції “ЄС” Порошенко дав інтерв’ю BILD − головне
Київ Пост
10г тому
" Попередній Бундестаг схвалив зміни до Конституції, щоб зняти обмеження на допомогу Україні
Далі » Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії