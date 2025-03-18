Велика Британія та ЄС проведуть зустріч у Лондоні у вівторок, щоб обговорити конфіскацію заморожених російських активів і збільшення витрат на оборону для посилення тиску на РФ перед можливими мирними переговорами.

Про це пише Bloomberg.

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Конфіскація активів РФ: Британія і ЄС проведуть переговори в Лондоні

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та головна дипломатка ЄС Кая Каллас розглянуть “новаторські ініціативи” щодо спільного збільшення фінансування європейської оборони та посилення військової готовності.

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За словами джерел, переговори стосуватимуться юридичних і фінансових аспектів конфіскації російських активів.

Також буде обговорено пропозицію ЄС, що дозволяє державам-членам інвестувати 150 млрд євро кредитів ЄС в оборонне обладнання, що може бути вигідно британським компаніям.

Британія готова ввести власні війська в Україну на роки

Велика Британія готова розмістити в Україні тисячі своїх військовослужбовців на тривалий термін для підтримки режиму припинення вогню і стримування Росії.

Більше по темі Угорщина пригрозила ветувати висновки саміту ЄС щодо України Саміт лідерів ЄС розпочнеться 21 березня з обміну думками з президентом Європарламенту.

Стармер, за даними видання, готовий взяти на себе безстрокове зобов’язання щодо розгортання військ “стільки, скільки буде потрібно”, спільно з іншими західними союзниками.

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Британський бізнес, включаючи понад 25 найбільших інвестиційних фондів і корпорацій, представлених на Лондонській фондовій біржі, готовий інвестувати в Україну вже зараз.

Також Британія підписала контракт з оборонним технологічним підприємством Anduril, що базується в США та Великій Британії для підтримки України в протистоянні російській агресії на Чорному морі. Згідно з угодою, українська армія отримає сучасні ударні дрони.