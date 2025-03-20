Триває 1121 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають атаки росіян.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 127 боєзіткнень.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Дворічної. Сили оборони успішно відбили п’ять спроб противника просунутися вперед.

Advertisement

На Куп’янському напрямку РФ проводила шість наступальних дій поблизу Загризового та Петропавлівки. ЗСУ зупинили п’ять атак ворога, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку росіяни 13 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки та в напрямку населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина. Три боєзіткнення тривають.

Більше по темі Мед не допоможе Абсолютно зрозуміло, якими є наміри Трампа щодо війни Росії проти України. Він хоче повернутися до звичайних відносин з Росією і з готовністю пожертвує Україною заради цього.

На Сіверському напрямку противник один раз марно штурмував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Верхньокамянське.

На Краматорському напрямку ворог атакував в напрямках Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового, три спроби росіян потіснити ЗСУ успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

Advertisement

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 16 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине, Звірове, Удачне, Успенівка, Преображенка, Олексіївка, Валентинівка, Андріївка та в напрямку Сергіївки. Наші захисники відбили 39 штурмів, ще п’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників в районах Привільного та Костянтинополя.

Advertisement

На Гуляйпільському напрямку противник тричі марно намагався просунутися вперед в напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку українці відбили 7 атак в районі Степового та у бік населених пунктів Лобкове та Щербаки.

Бої в Курській області – останні новини

На Курщині Сили оборони відбили 18 атак росіян, ще три атаки тривають дотепер. Ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 КАБ, та здійснив 290 обстрілів, 11 з яких – із РСЗВ.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1400 солдатів супротивника. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 899470 (+1400) осіб

танків ‒ 10377 (+13) од.

бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38) од.

артилерійських систем – 24747 (+43) од.

РСЗВ – 1322 (+2) од.

засоби ППО ‒ 1110 (+3) од.

літаків – 370 (+0) од.

гелікоптерів – 331 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29895 (+179).

крилаті ракети ‒ 3121 (+0).

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 41094 (+91) од.

спеціальна техніка ‒ 3780 (+0) од.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Advertisement

Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 20 березня

Станом на ранок 20 березня 2025 року (06:00) у Середземному морі залишаються російські кораблі, здатні нести до 26 крилатих ракет “Калібр”. У Чорному та Азовському морях військові кораблі РФ відсутні.

Середземне море: 4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет).

4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет). Чорне море: кораблі відсутні.

кораблі відсутні. Азовське море: кораблі відсутні.

Рух суден Керченською протокою в інтересах РФ за добу:

До Чорного моря: 5 суден (2 – у напрямку Босфору).

До Азовського моря: 2 судна (обидва – з Босфору).

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Інфографіка: Військово-Морські Сили / Телеграм

Нові F-16 в Україні: Зеленський спростував заяви РФ про збиття винищувачів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Україну нової партії винищувачів F-16 і спростував заяви Росії про нібито збиття одного з літаків.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу 19 березня.

“Хороша новина: додаткові F-16 прилетіли в Україну”, – сказав Зеленський.

Advertisement

Зеленський також спростував заяви російської сторони про нібито збиття одного з F-16.

“Руські набрехали, що збили F-16. Брехня. F-16 ніхто не збив”, – зауважив він.