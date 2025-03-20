Збірна України з футболу перемогла збірну Бельгії у матчі плей-оф Ліги націй-2024/2025.

Це був перший матч синьо-жовтих у боротьбі за вихід до вищого дивізіону.

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Рахунок матчу — 3:1.

Голами за збірну України відзначилися Олексій Гуцуляк (на 66 хв.), Владислав Ванат (на 73 хв.), Ілля Забарний (на 79 хв.)

За збірну Бельгії голом відзначився Ромелу Лукаку (39 хв.).

Матч Україна-Бельгія. Ліга націй. Плей-оф

Склади команд:

Україна - 1. Андрій Лунін, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко (к), 16. Віталій Миколенко, 2. Юхим Конопля, 21. Іван Калюжний, 10. Микола Шапаренко, 17. Олександр Зінченко, 8. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 9. Роман Яремчук.

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Бельгія - 1. Тібо Куртуа, 5. Максім Де Кейпер, 2. Зено Дебаст, 16. Коні Де Вінтер, 18. Брендон Мехеле, 8. Юрі Тілеманс, 15. Тома Меньє, 11. Леандро Троссар, 10. Ромелу Лукаку, 7. Кевін Де Брюйне (к).

Матч відбувся в іспанському місті Мурсія на стадіоні «Енріке Рока де Мурсія».

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У рейтингу ФІФА від 19 грудня 2024 року Бельгія займає 8-му позицію. Збірна України в цьому рейтингу розташувалася на 25-му місці.

Другий матч відбудеться 23 березня у Генку (Бельгія).

Україна-Бельгія. Історія матчів

Збірна України зустрічалася зі збірною Бельгії лише один раз.

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Матч відбувся влітку у межах групового етапу Чемпіонату Європи. Тоді команди зіграли внічию.

Такий результат не дозволив синьо-жовтим вийти в 1/8 фіналу турніру.

Україна зіграє у товариському турнірі у Канаді

У межах підготовки до кваліфікації на ЧС-2026 українська команда візьме участь у “Турнірі чотирьох націй” (Canadian Shield) у Торонто, де її суперниками стануть збірні Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару.

Вже відомо, що 7 червня підопічні Сергія Реброва зустрінуться з господарями турніру, а 10 червня – з Новою Зеландією.

Ігри відбудуться за правилами ФІФА, час початку матчів буде оголошено пізніше.

«Дякую Канадській футбольній асоціації за запрошення. Я впевнений, що майбутні матчі стануть важливою спортивною та соціальною подією для наших країн.

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Українці в Канаді завжди підтримували нашу збірну на поєдинках по всьому світу, тепер настав час нам приїхати до них у гості.

Канада — дружня до нас країна, і ми з радістю прийняли запрошення. Готуємо не лише матчі, але й соціальні та благодійні активності», — розповів президент УАФ Андрій Шевченко.

Збірна України з футболу може вийти у вищий дивізіон Ліги націй

7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.

11 жовтня збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.

14 жовтня команда з України зіграла унічию зі збірною Чехії.

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16 листопада Україна зіграла внічию з командою з Грузії.

19 листопада у доленосному матчі збірна Україна здобула перемогу над збірною Албанії.

Доля збірної України у Лізі націй вирішувалася в останньому матчі: програш - виліт до дивізіону С, перемога - можливість потрапити у плейоф за вихід у дивізіон А.

Друге місце у таблиці дозволило українцям позмагатися за вихід у вищий дивізіон Ліги націй.

22 листопада збірна України з футболу дізналася свого візаві у підвищенні у класі. 23 березня Україна зіграє другий матч проти Бельгії у межах плей-оф Ліги націй.

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