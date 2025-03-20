У середу міністерство оборони Росії повідомило, що російські військові збили власні безпілотники, які летіли на українські енергетичні об’єкти, виконуючи наказ президента Владіміра Путіна тимчасово припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Згідно з заявою Кремля, після вказівки Путіна припинити удари по енергетичному сектору України було наказано нейтралізувати сім російських безпілотників, які вже перебували в повітрі.

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Шість із них були збиті системою протиповітряної оборони «Панцир», заявили в міністерстві, а один був перехоплений літаком Повітряно-космічних сил Росії.

Однак повідомлення з України суперечать заяві Кремля. 19 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські ракети і дрони атакували українські енергетичні об’єкти, зокрема, балістичними ракетами «Іскандер» і С-300 145 «Шахедами».

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Вибухи і пожежі в результаті цих атак були підтверджені в багатьох українських містах. Ракетний удар по Слов’янську залишив частину міста без електрики всього за кілька хвилин після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним.

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Репортери Kyiv Post у столиці також чули роботу ППО пізно ввечері 18 березня.

Вибухи почали лунати в Києві з 23:01, а мер Віталій Кличко підтвердив активність протиповітряної оборони на правому березі міста. Вибухи тривали з перервами, і сигнал відбою повітряної тривоги пролунав аж о 2:19 ночі.

Увечері 18 березня російський безпілотник влучив у дах лікарні в Сумах. Сумська обласна військова адміністрація повідомила про значне пошкодження будівлі. За кілька годин ще один безпілотник вдарив по лікарні в Краснопіллі, тож тієї ночі в Сумській області постраждали дві медичні установи.

Це суперечить твердженню про те, що російські війська припинили атакувати цивільну інфраструктуру України.

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Крім того, немає жодних доказів того, що Росія збила свої власні безпілотники за наказом Путіна. Це стверджують виключно російські державні джерела, без жодного незалежного підтвердження.