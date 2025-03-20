У середу депутати нижньої палати Бундестагу схвалили масштабний законопроєкт про витрати на оборону, який може вивести Німеччину на шлях суперництва з Росією за військове домінування на континенті.

Остаточний розмір коштів німецьких платників податків, які тепер вивільняються для збільшення кількості бойових підрозділів, техніки, посилення тренувань і збільшення виробництва озброєнь і допомоги Україні, прив’язаний до лімітів державних запозичень, що становить приблизно 4,7 трильйона доларів США.

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Але якою б не була остаточна цифра, вона поб’є рекорди і покладе край статусу Німеччини як європейської держави з гігантською економікою і крихітною армією.

Німецькі солдати у квітні 2024 року стоять перед військовим автомобілем Boxer, новим типом бронетранспортера, в казармах імені Юліуса Лебера в Берліні. Фото: Генрі Нікольс / POOL / AFP

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Закон, схвалений комфортною перевагою в 513-207 голосів «за», визначає майбутні витрати Німеччини на оборону і безпеку як такі, що не підлягають суворим конституційним обмеженням дефіциту бюджету. Тепер витрати на оборону, що фінансуються за рахунок запозичень, в разі необхідності можуть перевищувати еквівалент 1% ВВП Німеччини.

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Законопроєкт ще має схвалити верхня палата Бундестагу. Партійні фракції в ній подібні до фракцій у нижній палаті, тож, як очікується, закон буде остаточно ухвалений у п’ятницю. Однак для цього необхідна більшість у дві третини голосів.

Основні положення закону визначають цивільний захист, розвідувальні служби та «підтримку держав, що зазнали нападу з порушенням міжнародного права», як законні цілі для збільшення витрат на національну оборону і безпеку Німеччини. Ці положення широко розглядаються як такі, що жорстко закріплюють у законодавстві широкомасштабну німецьку допомогу Україні та її фінансування в майбутньому.

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Окрім національної безпеки, законопроєкт має на меті перезапустити німецьку економіку за допомогою капітальних вливань у виробництво та інвестицій у національну інфраструктуру.

Технік німецької компанії Rheinmetall, постачальника озброєнь та автомобілів, працює над 155-мм боєприпасами, які будуть передані українським військовим. Фото: Аксель Хаймкен / AFP

У дослідженні Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), опублікованому в середу, загальні військові витрати Росії до 2024 року з урахуванням паритету купівельної спроможності (ПКС) оцінюються в 461 мільярд доларів. За оцінками більшості аналітиків, близько половини російських військових витрат спрямовані проти України. Питання в тому, чи зможе Росія, яка сильно постраждала від санкцій і стикається зі стрімкою інфляцією та нестачею робочої сили, витримати таке навантаження.

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У 2024 році німецькі платники податків витратили на оборону 67,4 мільярда доларів, йдеться у звіті. Політична воля Берліна до збільшення витрат на національну оборону і промисловий потенціал для перетворення цих грошей у військові потужності визначатимуть, наскільки більше грошей буде витрачено і на що саме. У вівторок CNN повідомила, що протягом наступних десяти років на оборону може бути додатково виділено 600 мільярдів євро (654 млрд доларів), тобто приблизно вдвічі більше, ніж зараз.

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У 2023 році ВВП цієї третьої за величиною економіки у світі оцінювався приблизно в 4,53 трильйона доларів. Точна сума запозичень залежатиме від майбутніх рішень уряду і здатності промисловості виробляти озброєння, але теоретично, якщо законопроєкт буде ухвалений, він узаконить негайне запозичення Німеччиною ще щонайменше 470 мільярдів доларів на оборону і пов’язані з нею потреби, а також збільшення оборонних витрат, що фінансуються за рахунок кредитів, у міру зростання економіки Німеччини.

Законопроєкт рішуче підтримали основні партії лівого, центристського і правоцентристського спрямування, а проти нього виступили праві та ультраправі. Голосування пройшло з перевагою у дві третини голосів (489), необхідних для схвалення змін до лімітів державних запозичень, які є «борговим гальмом».

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Очільники лівоцентристської СДПН – партії, яка очолює правлячу коаліцію, і правоцентристського ХДС – лідера майбутньої правлячої коаліції – висловилися на підтримку законопроєкту і масштабного нарощування оборонного потенціалу, яке буде профінансоване за рахунок цих коштів. Усі прихильники законопроєкту назвали Росію загрозою, якій Німеччина повинна протистояти у військовому плані.

«Умови, в яких ми опинилися, є, перш за все, результатом війни Путіна проти Європи. Це саме війна проти Європи, а не просто війна проти територіальної цілісності України. Це війна проти нашої країни», – сказав [лідер ХДС Фрідріх] Мерц. Він детально розповів про «триваючі» атаки російської гібридної війни на німецькі ЗМІ, національну інфраструктуру та діяльність уряду.

«Від цих атак ми будемо захищатися в найближчі роки й десятиліття всіма доступними нам засобами», – сказав Мерц. Очолюючи найбільшу партію в майбутній правлячій коаліції, Мерц, безсумнівно, стане новим канцлером Німеччини. Він заявив, що хоче сформувати новий уряд до квітня.

Нинішній міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН) заявив перед голосуванням: «Я усвідомлюю, що наша сьогоднішня пропозиція має наслідки, які виходять далеко за межі попереднього пункту... Ми вступаємо в нову еру для Європи, для Німеччини, для НАТО і для майбутніх поколінь».

Берлінський коментатор ARD Крістоф Местмахер сказав, що голосування стало свідченням реакції Німеччини на нещодавню шокуючу для Європи відмову США від своїх десятилітніх зобов’язань щодо європейської оборони. За його словами, переконаність Німеччини в тому, що Росії необхідно протистояти матеріально і силою є вирішальним фактором у потужній підтримці оборонного пакету:

«Це чіткий показник того, що думка (більшості) полягає в тому, що на це (оборону) необхідно виділити значні ресурси. Крім того, це реакція на непередбачуваного президента США Дональда Трампа, а також сигнал для України та Європи, що вона (Україна) не буде покинута, а також для Путіна, що Німеччина буде йому протистояти».

Лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Фрідріх Мерц (ліворуч) і прем'єр-міністр Баварії та лідер баварської сестринської партії ХДС, Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер виступають із заявою перед першим після виборів засіданням парламентських фракцій своїх партій 25 лютого 2025 року в Берліні. Фото Одд Андерсен / AFP

Згідно із законопроєктом, гроші підуть насамперед на створення фонду в розмірі 544 мільярдів доларів, який до 2036 року буде спрямований на капітальний ремонт інфраструктури Німеччини та стимулювання промислового зростання. Умовою підтримки законопроєкту лівоцентристською партією «Зелених» було виділення 100 мільярдів доларів з фонду на витрати, пов’язані з кліматом.

У січні провідний німецький журнал Der Spiegel писав, що пріоритетне фінансування для України буде спрямоване на нові великі поставки озброєнь, у тому числі трьох батарей ППО IRIS-T і боєприпасів до них, ракет Patriot, десяти колісних гаубиць і артилерійських боєприпасів.

На цьому фото, зробленому 11 червня 2024 року, українські та німецькі солдати під час візиту президента України та міністра оборони Німеччини на військовий полігон у Мекленбурзі-Передній Померанії, на північному сході Німеччини, де українські солдати проходять підготовку на зенітно-ракетному комплексі "Патріот". Фото: Єнс Біттнер / POOL / AFP

На ці поставки передбачено 3,3 млрд доларів США. Німецька допомога Україні на цей рік становить близько 7,3 мільярда доларів.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівництво Німеччини побоювалося Кремля і надсилало Києву лише медичні аптечки та шоломи. Відтоді ставлення німецьких партій до Росії кардинально змінилося, і зараз Німеччина є одним із найсильніших союзників України, який надає постачає їй багато зброї та виділяє значні кошти на підтримку понад мільйона українських біженців.

За даними німецького уряду, лише у лютому 2025 року в Україну були поставлені зенітні гармати Gepard, детектори безпілотників, безпілотники, броньовані автомобілі, машини та обладнання для розмінування, тисячі штурмових гвинтівок, зенітні ракети, мінометні міни, танкові та артилерійські снаряди.