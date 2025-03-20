Під час телефонної розмови 19 березня президент США Дональд Трамп запропонував передати українські АЕС у власність США, стверджуючи, що це було б “найкращим захистом” для них.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

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Трамп запропонував взяти українські АЕС під контроль США

“Він сказав, що США могли б бути дуже корисними у забезпеченні роботи цих станцій...”, – процитувала Левітт слова Трампа.

Зеленський уточнив: з Трампом говорили лише про Запорізьку АЕС

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову на онлайн-брифінгу 19 березня, уточнив, що йшлося лише про відновлення роботи окупованої Запорізької АЕС.

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“Питання було... виключно про станцію, яка сьогодні знаходиться під тимчасовою окупацією... Вона не працює... Росія абсолютно незаконно її утримує...”, – пояснив Зеленський.

За його словами, Трамп запитав, чи є розуміння з боку України щодо можливості відновлення роботи ЗАЕС силами США. Зеленський відповів ствердно, за умови модернізації та інвестицій, і наголосив, що обговорювалася лише одна, окупована станція. Він також додав, що для відновлення роботи ЗАЕС потрібні інфраструктура, водопостачання, персонал та інше.

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Зеленський розповів про подробиці розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів “позитивну, дуже змістовну та відверту” телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 березня.

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Під час розмови обговорювалося припинення вогню. Зеленський підтримав пропозицію США про безумовне припинення вогню на лінії фронту, а також ініціативу щодо припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

За словами Зеленського, президенти обговорили ситуацію в Курській області, питання звільнення військовополонених, повернення з Росії українських дітей, а також посилення української протиповітряної оборони.