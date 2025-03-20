Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує балотуватися на посаду голови ГА ООН.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Анналена Бербок може очолити Генасамблею ООН

“Кабінет міністрів вирішив і погодився висунути мене кандидатом на посаду глави Генеральної Асамблеї ООН”, − наголосила Бербок.

Вона зауважила, що це зроблено за аналогією до багатьох її попередників, які також були колишніми міністрами закордонних справ або колишніми прем’єр-міністрами.

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Бербок підкреслила особливу важливість такого призначення в організації, яка відіграє важливу роль, у ці неспокійні часи.

“У ситуації, коли Рада Безпеки ООН неодноразово блокується, Генеральна Асамблея відіграє важливу роль”, − заявила дипломатка.

Повноваження голови Генеральної Асамблеї ООН офіційно розпочинаються у вересні цього року, тому що саме тоді починається цикл роботи Генеральної парламентської асамблеї ООН.

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Навколо цього рішення в країні вже виникло багато суперечок і критики. Річ у тому, що торік йшлося про те, що Берлін висуне на цю посаду кадрову дипломатку, відому на міжнародній арені, Гельгу Шмідт, яка, зокрема, в 2021-24 рр була генеральним секретарем ОБСЄ.

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Серед головних критиків – колишній посол ФРН в ООН і ексголова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген, який назвав Шмідт набагато досвідченішою дипломаткою.

У разі обрання головою Генеральної Асамблеєї ООН на початку червня (це процедура вважається формальною) Бербок буде очолювати ГА ООН протягом року.

Висунення кандидатури Бербок викликало обурення в Москві, де речниця МЗС Захарова одразу її назвала “внучкою нациста, яка пишається подвигом свого діда” (маючи на увазі, що дід Бербок був офіцером вермахту на Східному фронті). Москва загалом неодноразово використовувала цей факт біографії глави МЗС, намагаючись дискредитувати її через активне відстоювання інтересів України.

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Бербок критикує німецький уряд через нерішучість щодо підтримки України

У січні Анналена Бербок розкритикувала німецький уряд щодо нерішучості у питанні допомоги Україні.

Бербок зазначила, що Німеччина втрачає можливість бути лідером у встановленні миру в Європі, і це її засмучує. Вона вважає, що деякі політики зосереджені на внутрішніх проблемах та майбутніх виборах, замість того, щоб брати на себе відповідальність за мир та свободу в Європі.

Більше половини, а саме, 56% жителів Німеччини підтримують ідею розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні в разі припинення вогню у війні, розв’язаній проти неї Росією.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважував, що ще занадто рано приймати рішення про присутність військ в Україні, оскільки не було ні переговорів, ні припинення вогню.