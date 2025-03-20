Служба безпеки України (СБУ) та Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ провели спільну операцію, внаслідок якої було атаковано аеродром “Енгельс” у Саратовській області Росії.

Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.

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Атака на аеродром “Енгельс”: СБУ та ССО провели спільну операцію

“Енгельс” – ключова база російської стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160, а також розташовані склади з ФАБ, КАБ і крилатими ракетами.

Атаку було здійснено дронами. Зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів у районі аеродрому.

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Російська ППО діяла неефективно, влучаючи по цивільних об’єктах в Енгельсі та Саратові.

“СБУ... з хірургічною точністю відпрацьовує по ключових військових об’єктах РФ... Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста...”, – наголосило джерело в СБУ.

Більше по темі Росія втратила 900 тис. військових з початку повномасштабного вторгнення Загинуло 200 - 250 російських солдатів, що є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.

За даними Генштабу, цей військовий об’єкт використовується авіацією росіян, зокрема, для завдання ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення.

Безпілотники масовано налетіли на Енгельс і Саратов

У ніч на 20 березня російські Саратов і Енгельс у Саратовській області Росії зазнали наймасованішої за понад три роки війни атаки безпілотників.

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Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи в районі НПЗ та аеродрому в Енгельсі, де розташований військовий аеродром.

Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Аеропорти Самари та Саратова призупинили роботу, а губернатор Саратовської області підтвердив евакуацію через пожежу на військовому аеродромі.

У ніч на 19 березня нафтобаза поблизу міста Кропоткін Краснодарського краю (РФ) загорілася внаслідок, ймовірно, атаки безпілотників.