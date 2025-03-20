Служба безпеки України (СБУ) та Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ провели спільну операцію, внаслідок якої було атаковано аеродром “Енгельс” у Саратовській області Росії.

Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.

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Атака на аеродром “Енгельс”: СБУ та ССО провели спільну операцію

“Енгельс” – ключова база російської стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160, а також розташовані склади з ФАБ, КАБ і крилатими ракетами.

Атаку було здійснено дронами. Зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів у районі аеродрому.

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Російська ППО діяла неефективно, влучаючи по цивільних об’єктах в Енгельсі та Саратові.

“СБУ... з хірургічною точністю відпрацьовує по ключових військових об’єктах РФ... Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста...”, – наголосило джерело в СБУ.

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Загинуло 200 - 250 російських солдатів, що є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.

За даними Генштабу, цей військовий об’єкт використовується авіацією росіян, зокрема, для завдання ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення.

Безпілотники масовано налетіли на Енгельс і Саратов

У ніч на 20 березня російські Саратов і Енгельс у Саратовській області Росії зазнали наймасованішої за понад три роки війни атаки безпілотників.

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Місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи в районі НПЗ та аеродрому в Енгельсі, де розташований військовий аеродром.

Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. 

Аеропорти Самари та Саратова призупинили роботу, а губернатор Саратовської області підтвердив евакуацію через пожежу на військовому аеродромі.

У ніч на 19 березня нафтобаза поблизу міста Кропоткін Краснодарського краю (РФ) загорілася внаслідок, ймовірно, атаки безпілотників.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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