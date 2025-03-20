В бою з російськими військами загинув колишній інженер фізичного захисту Чорнобильської АЕС, кавалер Ордену «За мужність» ІІІ ступеня Валерій Семенов.

Він працював на ЧАЕС роками до початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року він заступив на зміну і практично одразу Чорнобильська АЕС потрапила під російську окупацію. Перебуваючи на станції, Семенов захищав персонал та обладнання від зазіхань окупантів, іноді хитрістю переконуючи їх, що надзвичайно цінне обладнання насправді таким не є. Він завадив спробам окупантів здійснити ядерну аварію Зони відчуження шляхом розкопування могильників, які ті сприймали за «біолабораторії». Переконував командування окупантів в безглуздості війни і необхідності покинути територію України.

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За захист персоналу та станції під час окупації ЧАЕС Семенов був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Після звільнення станції мобілізувався до Збройних сил України, воював як пілот БПЛА у складі 72 бригади. Загинув у бою з російськими військами 12 березня.

Прощання відбулось в Києві, на Байковому кладовищі, сьогодні, 20 березня. Його провели в останню путь кілька сотень людей.

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В пам’ять про Валерія ми публікуємо його інтерв’ю про окупацію ЧАЕС, яке він дав Kyiv Post рік тому.