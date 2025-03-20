В бою з російськими військами загинув колишній інженер фізичного захисту Чорнобильської АЕС, кавалер Ордену «За мужність» ІІІ ступеня Валерій Семенов.

Він працював на ЧАЕС роками до початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022  року він заступив на зміну і практично одразу Чорнобильська АЕС потрапила під російську окупацію. Перебуваючи на станції, Семенов захищав персонал та обладнання від зазіхань окупантів, іноді хитрістю переконуючи їх, що надзвичайно цінне обладнання насправді таким не є. Він завадив спробам окупантів здійснити ядерну аварію Зони відчуження шляхом розкопування могильників, які ті сприймали за «біолабораторії».  Переконував командування окупантів в безглуздості війни і необхідності покинути територію України.  

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Пдія відбулася в день другої річниці видачі МКС ордерів на арешт Путіна та його уповноваженої з прав дитини Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

За захист персоналу та станції під час окупації ЧАЕС Семенов був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Після звільнення станції мобілізувався до Збройних сил України, воював як пілот БПЛА у складі 72 бригади. Загинув у бою з російськими військами 12 березня.

Прощання відбулось в Києві, на Байковому кладовищі, сьогодні, 20 березня. Його провели в останню путь кілька сотень людей.

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В пам’ять про Валерія ми публікуємо його інтерв’ю про окупацію ЧАЕС, яке він дав Kyiv Post рік тому.

 

Сергій Костеж
Сергій Костеж
Сергій Костеж - Спеціальний кореспондент KyivPost з національних питань, працював як спеціальний кореспондент для різних телеканалів України, спеціалізуєтсья на репортажах з місць подій, має досвід роботи у прифронтовій зоні, є автором багатьох репортажів з деокупованих територій (2022-2023), багато років працював на Донбасі, автор ряду матеріалів з територій, прилеглих до лінії розмежування (2015-2017)
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