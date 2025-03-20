Президент РФ Володимир Путін видав указ, який вимагає від українців, чиє перебування в Росії не має юридичних підстав, покинути країну до 10 вересня або ж узаконити свій статус.

Про це пише «Настоящее Время» з посиланням на офіційний документ, опублікований 20 березня на порталі правової інформації.

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Росія посилює правила для українців: нові вимоги та обмеження

Згідно з указом, іноземці та особи без громадянства, які прибули на території, контрольовані Росією, а саме «ЛДНР» та окуповані частини Херсонської та Запорізької областей, повинні пройти медичні тести на наявність наркотичних речовин, небезпечних інфекцій та ВІЛ до того, як указ вступить в силу.

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Міністерству внутрішніх справ наказано не застосовувати адміністративні покарання до українців, які порушили правила перебування, за умови, що вони звернулися до місцевих відділів для легалізації свого статусу та здали відбитки пальців і зробили фотографії до початку дії указу.

Більше по темі Росія втратила 900 тис. військових з початку повномасштабного вторгнення Загинуло 200 - 250 російських солдатів, що є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.

«Радіо Свобода» відзначає, що у новому указі є посилання на попередній указ Путіна від 30 грудня 2024 року, який стосується тимчасових заходів з урегулювання статусу іноземців.

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Згідно з цим попереднім документом, від українців вимагатимуть надання біометричних даних, проходження медичних оглядів, зокрема на наркотичні речовини, складання іспитів з російської мови та історії Росії, а також сплату будь-яких непогашених боргів.

Закон дозволяє іноземцям перебувати в Росії не більше 90 днів, після чого можливе їх затримання та примусова депортація.

У січні 2025 року Олександр Горовий, перший заступник міністра внутрішніх справ Росії, заявив, що процес видачі російських паспортів мешканцям окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України завершено.

Росіяни спростили військовий облік на ТОТ Запоріжжя

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупаційна адміністрація спрощує військовий облік, що дозволить швидше ставити на облік чоловіків, включно з тими, хто вже відслужив.

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В одному з окупованих сіл на Херсонщині місцевим мешканцям погрожують депортацією за відмову від російських паспортів. Окупанти викликають людей до самопроголошеної “адміністрації” і змушують оформлювати російське громадянство.

Також окупаційна влада РФ звозить населення ТОТ у фільтраційні табори.