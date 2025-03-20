Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.

Про це він повідомив під час брифінгу у Норвегії.

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Переговори США та України в Саудівській Аравії 24 березня - подробиці

“Будуть присутні наші технічні команди. Я так розумію, структура така, що спочатку відбудеться зустріч України з Америкою, а потім, як зазначали американські партнери, у межах чинної дипломатії - Америка з Росією”, - пояснив Зеленський.

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За його словами, можливий такий варіант, що це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.

«Сьогодні із того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також на іншу цивільну інфраструктуру.

Більше по темі Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Норвегії Сьогодні заплановано декілька зустрічей президента Зеленського і прем’єр-міністра Норвегії Стьоре.

Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав, що наша сторона підготує об’єкти цивільної інфраструктури, які на нашу думку, є цивільною інфраструктурою, щоб не було різного розуміння того, про що сторони домовляться», - розповів Зеленський.

Президент також нагадав, що за результатом переговорів у Джидді українська сторона погодилася на повне, а не часткове припинення вогню.

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Перші переговори США та України в Саудівській Аравії: що відомо

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Після більш ніж трьох годин зустрічі радник з національної безпеки США заявив журналістам, що переговори з Україною “просуваються”.

Перед зустріччю Єрмак заявив, що лідерство США та підтримка Європи допоможуть Україні досягти довготривалого миру, але для цього необхідно виконати низку умов.