Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.

Про це він повідомив під час брифінгу у Норвегії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Переговори США та України в Саудівській Аравії 24 березня - подробиці

“Будуть присутні наші технічні команди. Я так розумію, структура така, що спочатку відбудеться зустріч України з Америкою, а потім, як зазначали американські партнери, у межах чинної дипломатії - Америка з Росією”, - пояснив Зеленський.

Advertisement

За його словами, можливий такий варіант, що це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.

«Сьогодні із того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також на іншу цивільну інфраструктуру.

Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Норвегії
Більше по темі

Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Норвегії

Сьогодні заплановано декілька зустрічей президента Зеленського і прем’єр-міністра Норвегії Стьоре.

Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав, що наша сторона підготує об’єкти цивільної інфраструктури, які на нашу думку, є цивільною інфраструктурою, щоб не було різного розуміння того, про що сторони домовляться», - розповів Зеленський.

Президент також нагадав, що за результатом переговорів у Джидді українська сторона погодилася на повне, а не часткове припинення вогню.

Advertisement

Перші переговори США та України в Саудівській Аравії: що відомо

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Після більш ніж трьох годин зустрічі радник з національної безпеки США заявив журналістам, що переговори з Україною “просуваються”.

Перед зустріччю Єрмак заявив, що лідерство США та підтримка Європи допоможуть Україні досягти довготривалого миру, але для цього необхідно виконати низку умов.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Китайський флот оточив Австралію? Що відбувається
Київ Пост
бер. 12
ПОГЛЯД: Стратегія Трампа щодо України: плутанина, хаос, вже є угода з Росією?
Міхал Куявський
2д тому
Волтц наполягає, Україна має поступитися територіями в обмін на гарантії безпеки
Джон Моретті
бер. 17
Опитування: більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо України та економіки
Кейті Лівінгстоун
2д тому
Більше про Зеленський
Трамп запропонував Зеленському передати ЗАЕС у власність США США
Трамп запропонував Зеленському передати ЗАЕС у власність США
Київ Пост
6г тому
Мед не допоможе Путін
Мед не допоможе
Андрій Курков
6г тому
Трамп пообіцяв знайти для України більше ЗРК Patriot США
Трамп пообіцяв знайти для України більше ЗРК Patriot
Київ Пост
7г тому
Зеленський розповів про подробиці розмови з Трампом Росія
Зеленський розповів про подробиці розмови з Трампом
Київ Пост
9г тому
Читати далі
“Ми вирішили засліпити себе” - США відмовляються протистояти російським загрозам (Частина I) in-depth Путін
АНАЛІЗ: “Ми вирішили засліпити себе” - США відмовляються протистояти російським загрозам (Частина I)
Кейті Лівінгстоун
1г тому
Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі Росія
Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі
Стефан Коршак
3г тому
Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Норвегії Європа
Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Норвегії
Київ Пост
3г тому
Прогрес? А може спритність рук Путіна? Путін
ПОГЛЯД: Прогрес? А може спритність рук Путіна?
Чак Пфаррер
4г тому
" Попередній Інженер Чорнобильської АЕС, який пережив російську окупацію станції, загинув в бою