Незважаючи на переговори про нібито припинення вогню, Росія чітко демонструє – її загарбницькі претензії на українські території нікуди не зникли, і припиняти активні ворожі дії проти України вона не збирається.

Прикладом є стратегічне портове місто України – Одеса. Це місто-мільйонер є найбільшим портом на Чорному морі і морськими воротами України. Росія намагалася прокласти шлях до Одеси навесні 2022 року, але її війська були розбиті в Миколаївській області під Вознесенськом.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Bulk carrier ARGO I is docked at the grain terminal of the port of Odessa, Ukraine, on April 10, 2023, from where Ukraine ships wheat according to the grain agreement the country currently has with Russia. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

Росія продовжує активно атакувати південне приморське місто. За останні два місяці лише кілька ночей минули без масштабних обстрілів і провокацій всередині міста.

Більше по темі Віткофф: кінцева мета поточних переговорів - припинення вогню на 30 днів для узгодження повного перемир’я Спецпосланець Трампа заявив, що наразі метою переговорів між США, Україною та Росією є досягнення 30-денного перемир’я, під час якого сторони обговорять можливість повного припинення вогню.

У вівторок в Одесі поховали вбитого кілька днів тому Дем’яна Ганула – патріота, одного з чільних проукраїнських активістів міста, який боровся з проросійськими елементами всередині Одеси, підтримував українську державу і її армію.

Advertisement

Дем'ян Ганул, фото з похорону. Facebook-сторінка Nadiya Yashan

На похорон прийшли сотні людей, здебільшого громадські діячі, ветерани, військові, представники міської влади.

Похорон Дем'яна Ганула. Фото з Facebook-сторінки Олександра Вітера

За його вбивство Росія публічно обіцяла 10 000 доларів, а минулого року московський суд заочно засудив громадянина України за захист українських інтересів на українській території. Його вбивство стало справжнім святом для російських пропагандистів.

Advertisement

Наскільки великими є загрози для приморського міста наразі, ми аналізували разом із одеськими громадськими діячами, рятувальниками, представниками міської влади.

Ворота в Європу

Одеса – не просто велике місто на півдні України. Вона є головним торговельним вузлом. Без неї Україна перетвориться на «державу без моря», державу з великими проблемами у зовнішній торгівлі, дуже вразливу до економічного, а отже й військового тиску.

Одеса, Чорне море та Придністров'я. Скріншот з мапи Deepstate

По-друге, Одеса знаходиться на вузлі залізничних і автомобільних доріг, які ведуть до Румунії та Молдови, які – в цьому немає сумнівів у влади цих країн – можуть стати наступними жертвами російської агресії.

Advertisement

Зокрема, поряд знаходиться невизнана «Придністровська молдавська республіка» – частина Молдови, окупована російськими військами. Наразі вона опинилася затиснутою між Україною та Молдовою, але російські пропагандисти прямо кажуть: щойно вдасться захопити Одесу, Придністров’я одразу буде включене до складу РФ. Це створить нові загрози для Балканських країн і навіть Туреччини.

Історичні претензії

Свої претензії на Одесу Росія формально «легітимізує», як завжди, історичними передумовами і розповідями нібито про те, що Одеса була заснована російською імператрицею, що не відповідає дійсності.

Так, стрімкий розвиток Одеси дійсно припав на XIX ст., коли вона була у складі Російської імперії, але це місто існувало до вже майже 700 років до того і називалося українською мовою Коцюбіїв, а татарською – Хаджибей. Ця назва збереглась у назві найбільшого лиману Одеси – Хаджибейського. Це місто добре видно на мапах XVII століття – за 150 років до приходу Російської імперії.

Advertisement

Мапа 1703 року П'єра Дюваля, де вказано Коцюбіїв. Джерело: Wikipedia

В 1790-х, після завоювання цієї території Росією, російська імператриця Катерина ІІ наказала перейменувати порт на Одесу, а саме місто – перебудувати за новим зразком. Пізніше воно стало центром генерал-губернаторства і в ньому почали встановлювати пам’ятники для маркування йього простору як російського. Але попри це, більшість населення міста лишалося неросійським – воно було багатонаціональним, здебільшого українським, з серйозними спільнотами молдован, греків, євреїв, росіян.

Advertisement

І наразі, за даними останнього перепису, 60% населення міста ідентифікують себе українці, а 30% – як українці російського походження.

Нон-стоп атаки на Одесу

Російські удари по Одесі носять комбінований характер. Рятувальники кажуть, що інтенсивність обстрілів міста зростає вже два місяці. у хід іде все – дрони типу «Шахед», балістичні та крилаті ракети.

Лише за останні два тижні частини міста по кілька разів лишалися без світла та теплопостачання. Крім того, було завдано ударів по кораблях в одеському порту та портовій інфрастурктурі, в результаті одного з яких загинули іноземці – громадяни Сирії. За останні місяці загинули десятки одеситів.

Ukrainian firefighters extinguish a fire on a site next to burnt-out trucks following an air attack, in the Odesa region, on August 26, 2024, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian drones and missiles on August 26, 2024 targeted 15 regions across Ukraine in an overnight barrage aimed mainly at energy infrastructure, Ukrainian Prime Minister Denys Shmygal said. (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP)

«Це нагадує нам минулий рік, коли початок року, січень, був відносно тихим, а ближче до березня почались активні обстріли, а в березні було справжнє пекло, – розповідає Марина Аверіна, керівниця прес-служби ГУ ДСНС в Одеській області. – Тоді ми втратили багато наших хлопців-рятувальників. Приблизно те саме відбувається зараз. Під ударом енергетична інфраструктура, але страждають багато житлових будинків. Пожежі настільки сильні, що подекуди ми гасимо їх по 8-9-, іноді 10 годин. Задіюємо все, що можемо – наших пожежників і рятувальників, пожежні служби Національної гвардії, добровольців тощо. Кілька разів нам надавали допомогу колеги з інших областей.

People watch as Ukrainian rescuers dismantle the rubble of a destroyed administrative building in the center of Odesa after a missile strike on July 20, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Oleksandr GIMANOV / AFP)

Один із місцевих громадських діячів, який давно відслідковує активність проросійських провокацій у місті, Владислав Балинський, каже, що вже доволі довгий період часу російські удари збігаються з інформаційними атаками в одеських проросійських групах у соціальних мережах.

«Це добре помітно, коли разом із ударами вони починають розганяти паніку, звинувачувати українську владу. Уявіть собі, що це вона винна, що Росія обстрілює Одесу, бо не хоче миру. Я навіть не казатиму, що це абсурд, бо в агресії завжди винен агресор, але суть у тому, що удари з такими маніпулятивними меседжами завжди скоординовані», – каже Балинський.

Владислав Балинський. Фото Сергія Костежа, Kyiv Post

На його думку, це лише початок розхитування ситуації в Одесі. І він переконаний – розхитування міста та регіону буде продовжуватись і після перемир’я (якщо воно буде, звісно), просто набуде інших форм гібридної агресії.

Боротьба за Одесу

Протистояння за Одесу, на думку співрозмовників Kyiv Post – класичний приклад російського мистецтва гібридної агресії. Довгий час РФ підтримувала міф про «російську» Одесу і системно боролася за допомогою прибічників або прямо своїх агентів проти будь-чого українського у місті.

«Проросійський елемент, або, скажімо так, електорат у місті не подівся нікуди. Це люди, виховані на літературі і кіно радянського періоду, а в часи незалежності їх добре обробляли проросійські сили, яких тут вистачає», – пояснює депутатка Одеської міської ради Ольга Квасніцька.

Ольга Квасніцька. Фото з її сторінки у Facebook

Коли 2 травня 2014 року в Одесі спалахнуло протистояння між проросійськими та проукраїнськими громадянами міста, місцеві органи влади і силовики стали на бік проросійських сил.

«2 травня керівні посади в органах влади, силових структурах займали люди, пов’язані з російськими спецслужбами та російськими організаціями, які мали своїх людей в усіх органах влади і різних партіях в міській і обласній радах», – каже Квасніцька.

Тоді, 2 травня, поліція Одеси повністю сприяла заколотникам із проросійських сил, які хотіли захопити органи влади в місті, як це сталося перед тим у Донецьку і Луганську. На цих фото того дня добре видно, як керівник поліції Одеси на прізвище Фучеджи спокійно спілкується з проросійськими бойовиками, а потім – як вони стріляють у проукраїнських активістів з-за його спини з пістолетів і автоматів.

Пророcійські бойовики разом з Фучеджb. Фото - news.pn

Фучеджи позаду проросійського стрілка. Фото lb.ua

Проросійський бойовик з автоматом за спинами поліції Фучеджи. Фото korrespondent.net

Результат подій того дня став катастрофічним для Росії – проукраїнських громадян у місті виявилося значно більше, і вони перемогли проросійські сили, загнавши сепаратистів до їхньої будівлі на Куликовому полі.

Проукраїнські активісти в Одесі 2 травня 2014. Фото - з livejournal Napaki

Проукраїнські активісти в Одесі 2 травня 2014. Фото - livejournal Napaki

Внаслідок пожежі, яка там сталася, в хаосі того дня загинули кілька десятків людей. Цю трагедію Росія використала для мобілізації своїх прихильників на Донбасі.

Пожежа в будинку профспілок в Одесі. Фото - intent.press

До речі, кілька днів тому Європейський Суд з прав людини визнав, що головною причиною трагедії 2 травня стали дії проросійських угруповань, а Україна несе відповідальність у тому, що її органи влади, в тому числі силові структури, допустили зіткнення. Як бачимо на фото,вони ще й активно допомогали одній із сторін, бо були інфільтровані російськими агентами.

Після того розгрому проросійський рух в місті пішов на спад, але не зник остаточно.

«Одеська поліція наразі працює значно краще, вони зараз слабкі, але проукраїнські. Добре над виявленням диверсантів працює і СБУ, – зазначає волонтерка і активістка Катерина Маденс. – Але вплив прихильників Росії хоч і пішов на спад і не є таким, як і раніше, але дещо лишився. Так, багато одіозних депутатів міської ради, які покинули місто після 2014 року і переїхали в Росію, зберегли тут свої бізнеси, просто переписали їх на інших людей. Але їхні прихильники нікуди не поділися. Це видно з коментарів на смерть Дем’яна, який був одним із ключових проукраїнських активістів міста. Вони одразу вилізли і показали себе, радіючи його загибелі».

Катерина Маденс на мітингу. Фото з її Facebook-сторінки

Місцева влада чи недогляд центральної?

Причини активності проросійського електорату в місті всі бачать у різних факторах. Владислав Балинський вважає, що однією з найбільших помилок України в 2014 році була відмова від переслідування місцевих проросійських діячів, які дискредитували себе розпалюванням ворожнечі і державною зрадою:

«Фучеджи втік у Молдову, як і більшість проросійських депутатів типу Маркова. В принципі, багатьом із ним по факту дали можливість виїхати за кордон, не перехопили одразу ж. Вони продовжили провадити антиукраїнську діяльність і на цьому розквітла російська пропаганда».

Балинський впевнений, що єдиного проросійського руху і проросійського центру в місті немає:

«Єдиного центру тут немає. Однозначно, є моменти, де працюють російські спецслужби. Вбивство Дем’яна Ганула, я переконаний – точно діяльність спецслужб. З іншого боку, є прорадянський, частково – проросійський електорат, який привів до влади нинішнього міського голову Геннадія Труханова, і Труханов не те щоб заручник тепер ситуації – він не буде від цього електорату відмовлятися».

The Mayor of Odessa Gennady Trukhanov speaks to an AFP journalist during an interview in Odessa, a port city along the Black Sea on May 20, 2022, on the 86th day of Russia's invasion of Ukraine. Once derided as a Kremlin sympathiser, Odessa's Mayor Gennady Trukhanov likes to collect his thoughts before delving into his feelings about Russia and its leader Vladimir Putin. But now, with thousands dead and millions displaced in the wake of Russia's invasion on February 24, 2022, the mayor bristles at the mention of Moscow. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)

У мера Труханова, який обережно висловлювався про події війни з 2014 року, за даними низки журналістських розслідувань, є російський паспорт.

Також, за словами активістів, міська влада не поспішає сприяти декомунізації міста, захищаючи радянські і російські назви

«Просто приклад – пам’ятник російському поету Пушкіну влада ніяк не погоджується прибрати з центру міста, а от пам’ятник одній з найвидатніших українських поетес, Лесі Українці, 7 років він відмовляється ставити – ставить перешкоди тим чи іншим чином. Цим його команда по суті продовжує політику зросійщення міста», – каже Квасніцька.

Сам Труханов наявність у нього російського громадянства заперечує, а на заходи зі своєю участю завжди запрошує ветеранів і пишається тим, що Одеса – один із лідерів виділення грошей з місцевого бюджету на підтримку армії. Так, нещодавно він звітував, що з бюджету міста майже 20% – 2 мільярди гривень – було виділено на потреби Збройних сил України, що є одним із найбільших показників в Україні.

При цьому центральна влада також не робить помітних рухів стосовно Труханова – кілька кримінальних справ, у яких фігурує міський голова, не рухаються, а петиції про обмеження його повноважень після вбивства Дем’яна Ганула були заблоковані сайтами Кабінету міністрів та Офісу президента. Що за цим стоїть – невинуватість Труханова в тому, що йому інкримінують, чи традиційна для української центральної влади стратегія «лояльність в обмін на недоторканність» – сказати важко. Більшість активістів міста вбачають саме друге.

«Важливо розуміти, що проросійські партії, які навіть неймінгом не гребують, одна з них назвалася «Українська мрія», так само як проросійська «Грузинська мрія», готуються до виборів. Вже! Ще війна не скінчилася. І, на жаль, треба сказати, що у проукраїньких сил значно менше ресурсів, у них наразі не буде можливостей самотужки перемогти на місцевих виборах», – визнає Квасніцька.

Поки що ситуація в Одесі лишається непевною, але всі опитані Kyiv Post впевнені – Росія і далі провокаціями, терактами та своїми агентами у різних органах влади намагатиметься розхитувати ситуацію в цьому ключовому місті півдня України. І з припиненням бойових дій протистояння з Росією для Одеси не закінчиться.