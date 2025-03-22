З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну підрозділ Kraken став однією з найефективніших і найзагадковіших військових структур Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України. Створений у Харкові, він відзначився у звільненні окупованих територій, проведенні ризикованих операцій та ліквідації ключових російських цілей.

Вперше вийшовши в публічний простір, командир спецпідрозділу Kraken з позивним Альфа ексклюзивно для Kyiv Post розкрив те, що досі залишалося за лаштунками. У відвертій розмові він поділився бойовим досвідом, власним баченням війни та розповів, що робить його підрозділ по-справжньому унікальним.

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Війна змінила все

Повномасштабне вторгнення застало Альфу в Києві, де він одразу опинився в епіцентрі бойових дій. Він на власні очі бачив окупацію Бучі та Ірпеня, місця, які стали символами звірств російської армії. Для нього ті події стали точкою неповернення.

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“Це змінило мій підхід до війни і мою мотивацію. Ти просто усвідомлюєш, що треба діяти, знаходити рішення для найскладніших завдань”, — пояснює він.

Одним із найважчих випробувань для Альфи залишаються втрати побратимів. Він зізнається, що для кожного командира це глибоко особистий і надзвичайно складний психологічний процес. Бійці, з якими він роками воював, яких підтримував і разом долав труднощі, стають не просто товаришами, а рідними людьми.

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Командир зізнається, що найважче для будь-якого командира – віддавати наказ, усвідомлюючи, що для когось із підлеглих він може стати останнім.

“Особливо важкий етап для кожного командира – це коли ти ставиш йому задачу, розуміючи, що задача може бути для нього остання. Але війна йде. Основна задача – це відстояти державу, суверенітет. У нас немає вибору. На сьогоднішній день ми повинні боротися за державу”, — говорить Альфа.

Він зізнається, що іноді, коли в підрозділі ставиться бойове завдання, він приїжджає особисто, щоб поговорити з командирами або бійцями, які його виконуватимуть. На його думку, така взаємодія допомагає ще більше мотивувати підлеглих. За його словами, в деяких випадках він навіть давав собі обітниці дотримуватися певних аскетичних практик, якщо його бійці повернуться живими.

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Взаємодія та довіра в бою

Однією з ключових особливостей спецпідрозділу Kraken є система ухвалення рішень на полі бою, яка базується на довірі та гнучкості.

“У нашій розвідці кожен боєць має право голосу. Командир приймає фінальне рішення, але ми слухаємо тих, хто безпосередньо виконує завдання. Якщо боєць каже, що певна тактика спрацює краще, я не маю права йому не довіряти”, — пояснює Альфа.

За його словами, важливо розуміти, що командир, який керує операцією з пункту управління, і боєць, який виконує завдання безпосередньо на землі, мають різний досвід і бачення ситуації.

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“Людина, яка перебуває на місці, вже була у подібних ситуаціях, знає, як виживати. Ти зобов’язаний його слухати, враховувати його думку”, — додає він.

Саме така тактика дозволяє Kraken ефективно діяти у складних умовах, змінювати плани залежно від обставин і випереджати ворога.

“Ми знищили логістику ворога, не дали йому можливості наростити сили та продовжуємо тиснути”, — підкреслює командир.

Буданова називає рішучим лідером, який змінює ГУР

Альфа прямо говорить про те, що Головне управління розвідки (ГУР) значно змінилося під керівництвом Кирила Буданова, і вважає, що саме завдяки його рішучості та лідерським якостям розвідка отримала новий імпульс для розвитку.

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“Головне управління розвідки за його каденції отримало новий ковток повітря в етапі розвитку. Це моя особиста думка, — каже Альфа. — Буданов рішучий, у нього є достатньо лідерських якостей для того, щоб керувати такими підрозділами”.

За словами командира, Буданов не обмежується лише стратегічним керівництвом – він безпосередньо присутній під час бойових операцій і мотивує особовий склад.

“Він може приїхати під час виконання завдання на пункт управління, а іноді навіть вийти на позицію, де не дуже безпечно, і змотивувати особовий склад. Для нас він — лідер”, — підкреслює командир Kraken.

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Це один із мотиваційних факторів для особового складу. Він є певний лідер, і це відчувається в підрозділах ГУР, додає Альфа.

Шість російських солдатів здалися Kraken, рятуючись від власного командування

Для бійців Kraken, як і для всієї української армії, полонені російські військові – це не просто трофеї війни. Вони є цінним джерелом інформації, а також обмінним фондом, що допомагає повертати додому українських полонених і тіла загиблих захисників.

Але не всі російські військові потрапляють у полон під час – деякі здаються добровільно. Альфа згадує одну з таких історій, яка яскраво показує хаос, деморалізацію та жорстокість російського командування.

“Були випадки, коли вони самі приходили на наші позиції, бо шість днів не їли й не пили. Ми перехоплювали їхні переговори, де командири наказували: якщо повернетесь – вас розстріляють”, — каже командир.

Ці шестеро російських солдатів опинились у пастці між голодом і смертю. Без їжі, води та підтримки вони блукали полем бою, не маючи можливості повернутися назад – їхнє командування віддало чіткий наказ розстрілювати тих, хто відступає.

За словами Альфи, українська розвідка перехопила їхні радіоперемовини, де старші офіцери російської армії не приховували свого ставлення до власних підлеглих.

“Вони зрозуміли, що іншого виходу немає. В результаті ціла група просто вийшла до нас і здалася”, — розповідає Альфа.

Подібні історії стали регулярними на фронті, зазначає командир. Багато з тих, кого Росія кидає у бій, підписують контракт і вже за три дні опиняються в українському полоні.

“Ми навіть знаходили інструкції, де було написано, що в разі загрози полону вони повинні покінчити життя самогубством”, — додає Альфа.

Харківський контрнаступ

Харківський контрнаступ став однією з найуспішніших військових операцій України, коли восени 2022 року українські сили звільнили тисячі квадратних кілометрів території. Спецпідрозділ Kraken, сформований у Харкові, відіграв у цьому ключову роль, беручи участь у штурмі стратегічно важливих населених пунктів.

“Ми були безпосередньо залучені до цієї операції. Тоді вдалося звільнити близько 2500 квадратних кілометрів території та понад 15 населених пунктів”, — розповідає Альфа.

Операція на Харківщині 2024 року: Kraken зачистив 400 гектарів лісу

За його словами, Kraken спочатку провів серію диверсійних операцій, що допомогли послабити російську оборону, а потім розпочав активний наступ разом із підрозділами ЗСУ. Його підрозділ знищив ключові логістичні маршрути ворога, змусивши росіян хаотично відступати.

У жовтні 2024 року спецпідрозділ Kraken разом із іншими силами ГУР провів успішну операцію на півночі Харківської області, зокрема, в районі села Липці. За словами Альфи, той наступ став важливим кроком у послабленні позицій російської армії на цьому напрямку.

“Противник намагався прорватися через державний кордон і максимально просунутися вглиб наших позицій, скоротивши відстань до Харкова. Але ми не дали йому цього зробити”, — наголошує командир.

Бійці Kraken зачистили 400 гектарів лісового масиву та ліквідували майже полк російських військових.

“Ми зупинили противника, позбавили його логістики, обрізали можливість підвозу резервів. Це була одна з найважливіших операцій, яка врятувала Харків від повторної загрози окупації”, — каже Альфа.

Герої, які не повернулися

Та цей успіх дався великою ціною. Kraken втратив багатьох бійців, які до останнього боролися за визволення українських земель.

“На жаль, серед нас є ті, хто віддав своє життя за перемогу. Але ми пам’ятаємо кожного. Ми розповідаємо новим бійцям про тих, хто загинув, щоб вони знали, на чию честь ми продовжуємо боротьбу”, — говорить Альфа.

За його словами, втрати болючі, але вони лише підсилюють бажання помститися ворогу та довести справу до кінця.

Попри численні втрати, Альфа не сумнівається – Україна повинна довести цю війну до переможного кінця.

“Перемога – це коли припиняються активні бойові дії. Коли перестають гинути прості громадяни, коли перестає гинути особовий склад. Поки ми думаємо про перемогу, про якийсь мир, паралельно противник просувається на фронті”, — додає командир.

На його думку, перш ніж говорити про будь-яке припинення вогню, Україна повинна стабілізувати ситуацію на фронті, закріпити оборону та змусити Росію відступити.

“Наша задача на сьогоднішній день – максимально зупинити, стабілізувати лінію фронту, закріпитися, а потім уже говорити про якийсь мир”, — наголошує він.

Kraken запрошує добровольців: час стати частиною історії

Для тих, хто хоче стати частиною боротьби, двері спецпідрозділу Kraken залишаються відкритими. Альфа наголошує, що саме зараз – час діяти, адже кожен, хто приєднається, стане частиною історії незалежної України.

“Якщо люди хочуть стати частиною історії незалежної України, то їм треба вже приймати це рішення. Ті, хто зробив цей вибір, назавжди залишаться в історії – вони вибороли і будуть виборювати незалежність і суверенітет”, — каже він.

За його словами, підрозділ готовий забезпечити новобранців якісною підготовкою, мотивацією та всім необхідним для інтеграції в бойову команду:

“Ми раді бачити кожного нового добровольця у своєму підрозділі. Ми готові дати максимально якісну підготовку, мотивацію, підтримку та інтеграцію”.

Сьогодні Kraken залишається однією з найбільш боєздатних та мотивованих підрозділів ГУР, який виконує найскладніші бойові завдання. І кожен, хто готовий боротися, може стати частиною цієї елітної сили.