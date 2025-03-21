В ніч на 21 березня противник атакував територію України 214-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Масована атака дронів: Україна збила 114 “Шахедів”

Росія атакувала Україну 214 ударними дронами й безпілотниками-імітаторами з напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська в Росії та миса Чауда в Криму.

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Українське небо захищали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

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Підтверджено збиття 114 дронів, ще 81 ворожий дрон-імітатор локаційно втрачений.

Наслідки атаки зафіксовано на Одещині, Хмельниччині, Сумщині та Київщині.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

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ППО збила майже 50 російських дронів на підступах до Києва

Сили протиповітряної оборони (ППО) збили 27 російських безпілотників на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці під час нічної атаки 21 березня.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Загалом було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. Решта 20 дронів були локаційно втрачені або залишили повітряний простір.

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Повітряна тривога в Києві тривала понад дві години.

За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих у Києві немає.