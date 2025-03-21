Конгресмени США представили двопартійну резолюцію, яка підтверджує невизнання Сполученими Штатами будь-яких територіальних претензій Росії щодо України, включно з Кримом та чотирма областями.

Про це повідомив конгресмен Браян Фіцпатрік.

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Двопартійна резолюція США проти анексії Криму та областей: що треба знати

Резолюцію було представлено Фіцпатріком спільно з конгресменами Майком Тернером і Джеррі Конноллі (керівники делегації Парламентської асамблеї НАТО).

Документ відкидає будь-які російські претензії на суверенну територію України, гарантує, що жодна політика чи дія США не означатиме визнання російської окупації, закріплює відданість США незалежності, територіальній цілісності та міжнародному праву України, а також аголошує, що кордони України 1991 року залишаються незмінними, попри військову окупацію, політичні маніпуляції чи спроби анексії з боку РФ.

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“Так само, як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати агресивну війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою”, – пояснив Фіцпатрік.

Зеленський анонсував другий раунд переговорів України та США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.

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Можливий такий варіант, що це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.

Президент також нагадав, що за результатом переговорів у Джидді українська сторона погодилася на повне, а не часткове припинення вогню.

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Після більш ніж трьох годин зустрічі радник з національної безпеки США заявив журналістам, що переговори з Україною “просуваються”.

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