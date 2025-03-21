Конгресмени США представили двопартійну резолюцію, яка підтверджує невизнання Сполученими Штатами будь-яких територіальних претензій Росії щодо України, включно з Кримом та чотирма областями.
Про це повідомив конгресмен Браян Фіцпатрік.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Двопартійна резолюція США проти анексії Криму та областей: що треба знати
Резолюцію було представлено Фіцпатріком спільно з конгресменами Майком Тернером і Джеррі Конноллі (керівники делегації Парламентської асамблеї НАТО).
Документ відкидає будь-які російські претензії на суверенну територію України, гарантує, що жодна політика чи дія США не означатиме визнання російської окупації, закріплює відданість США незалежності, територіальній цілісності та міжнародному праву України, а також аголошує, що кордони України 1991 року залишаються незмінними, попри військову окупацію, політичні маніпуляції чи спроби анексії з боку РФ.
Євротема: Який найкращий курс для європейської оборони?
“Так само, як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати агресивну війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою”, – пояснив Фіцпатрік.
Зеленський анонсував другий раунд переговорів України та США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.
Можливий такий варіант, що це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.
Президент також нагадав, що за результатом переговорів у Джидді українська сторона погодилася на повне, а не часткове припинення вогню.
11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.
Після більш ніж трьох годин зустрічі радник з національної безпеки США заявив журналістам, що переговори з Україною “просуваються”.