У Волгоградській області Росії в ніч на 21 березня пролунали вибухи в районі військового аеродрому “Маринівка”.
Про це повідомили російські новинні Телеграм-канали Mash та ASTRA.
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Атака на аеродром “Маринівка” у РФ: що відомо про вибухи
Telegram-канал ASTRA нагадує, що “Маринівка” вже зазнавала атаки в серпні минулого року. Цього разу місцева влада не згадує про аеродром.
Місцеві жителі Калачівського району, де розташований аеродром, цього разу чули близько 5-6 вибухів.
За заявою місцевої влади, постраждалих немає, уламки пошкодили одне приватне домоволодіння.
Міноборони РФ стверджує, що нібито збило 43 українських БПЛА: 34 – над Волгоградською областю, решту – над Ростовською, Курською та Бєлгородською.
За даними російських джерел, ціллю атаки, імовірно, був сам аеродром “Маринівка”.
“Маринівка” – військовий аеродром, розташований у селищі Октябрський, неподалік від села Маринівка. За відкритими даними, на ньому базуються літаки-розвідники Су-24МР і фронтові бомбардувальники Су-24М.
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Відстань від аеродрому “Маринівка” до найближчої точки на сході України (село Рання Зоря Луганської області) становить близько 450 км, до Харкова – понад 750 км, до Києва – понад 1200 км, до Дніпра – понад 800 км.
Дрони СБУ та ССО атакували аеродром “Енгельс”
У ніч на 20 березня російські Саратов і Енгельс у Саратовській області Росії зазнали наймасованішої за понад три роки війни атаки безпілотників.
Служба безпеки України (СБУ) та Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ провели спільну операцію, внаслідок якої було атаковано аеродром “Енгельс” у Саратовській області Росії.
“Енгельс” – ключова база російської стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160, а також розташовані склади з ФАБ, КАБ і крилатими ракетами.
Російська ППО діяла неефективно, влучаючи по цивільних об’єктах в Енгельсі та Саратові.