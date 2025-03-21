У Волгоградській області Росії в ніч на 21 березня пролунали вибухи в районі військового аеродрому “Маринівка”.

Про це повідомили російські новинні Телеграм-канали Mash та ASTRA.

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Атака на аеродром “Маринівка” у РФ: що відомо про вибухи

Telegram-канал ASTRA нагадує, що “Маринівка” вже зазнавала атаки в серпні минулого року. Цього разу місцева влада не згадує про аеродром.

Місцеві жителі Калачівського району, де розташований аеродром, цього разу чули близько 5-6 вибухів.

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За заявою місцевої влади, постраждалих немає, уламки пошкодили одне приватне домоволодіння.

Міноборони РФ стверджує, що нібито збило 43 українських БПЛА: 34 – над Волгоградською областю, решту – над Ростовською, Курською та Бєлгородською.