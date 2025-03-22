В Офісі президента анонсували розширення програми «Контракт 18-24». 

Планують зробити її доступною для більшої кількості бригад. 

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Про це повідомив керівник ОПУ Павло Паліса.

Розширення програми «Контракт 18-24» 

Найближчим часом до програми «Контракт 18-24» долучаться:

  • 3-тя окрема штурмова бригада @ab3army
  • 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила @official24ombr
  • 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького @omb_30
  • 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» @HolodniyYar_93ombr
  • 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
  • 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського @ua_marines_36brigade
  • 39-та окрема бригада берегової оборони @Brigade126TDF
  • 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
  • 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада @brigade80

Також до програми скоро приєднаються  підрозділи НГУ:

  • 12-та бригада спеціального призначення «Азов» @azov_media
  • 13-та бригада оперативного призначення «Хартія» @khartiia

Програма «Контракт 18-24»: що відомо 

«Контракт 18-24» - це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. 

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Програма стартувала у лютому. 

Спеціальний контракт для добровольців віком 18-24 роки передбачає низку пільг. Зокрема:

  • одноразову виплату в розмірі 1 млн грн;
  • щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн + доплати;
  • можливість вступу до ВНЗ без іспитів;
  • іпотеку під 0%;
  • інші соціальні гарантії.
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