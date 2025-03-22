В Офісі президента анонсували розширення програми «Контракт 18-24».
Планують зробити її доступною для більшої кількості бригад.
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Про це повідомив керівник ОПУ Павло Паліса.
Розширення програми «Контракт 18-24»
Найближчим часом до програми «Контракт 18-24» долучаться:
- 3-тя окрема штурмова бригада @ab3army
- 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила @official24ombr
- 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького @omb_30
- 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» @HolodniyYar_93ombr
- 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
- 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського @ua_marines_36brigade
- 39-та окрема бригада берегової оборони @Brigade126TDF
- 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
- 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада @brigade80
Також до програми скоро приєднаються підрозділи НГУ:
- 12-та бригада спеціального призначення «Азов» @azov_media
- 13-та бригада оперативного призначення «Хартія» @khartiia
Програма «Контракт 18-24»: що відомо
«Контракт 18-24» - це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.
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Програма стартувала у лютому.
Спеціальний контракт для добровольців віком 18-24 роки передбачає низку пільг. Зокрема:
- одноразову виплату в розмірі 1 млн грн;
- щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. грн + доплати;
- можливість вступу до ВНЗ без іспитів;
- іпотеку під 0%;
- інші соціальні гарантії.
жов. 25, 2024