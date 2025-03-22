В Офісі президента анонсували розширення програми «Контракт 18-24».

Планують зробити її доступною для більшої кількості бригад.

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Про це повідомив керівник ОПУ Павло Паліса.

Розширення програми «Контракт 18-24»

Найближчим часом до програми «Контракт 18-24» долучаться:

3-тя окрема штурмова бригада @ab3army

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила @official24ombr

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького @omb_30

93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» @HolodniyYar_93ombr

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського @ua_marines_36brigade

39-та окрема бригада берегової оборони @Brigade126TDF

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада @brigade80

Також до програми скоро приєднаються підрозділи НГУ:

12-та бригада спеціального призначення «Азов» @azov_media

13-та бригада оперативного призначення «Хартія» @khartiia

Програма «Контракт 18-24»: що відомо

«Контракт 18-24» - це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

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Програма стартувала у лютому.

Спеціальний контракт для добровольців віком 18-24 роки передбачає низку пільг. Зокрема: