У місті Біляївка в Одеській області, розташованому поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, ввечері, 23 березня, стався теракт на території місцевого відділку Національної поліції України.

Про це повідомило Управління СБУ в Одеській області.

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Вибух у відділку поліції на Одещині: СБУ розслідує теракт

За даними СБУ, вибух стався близько 18:00, коли до управління поліції зайшла жінка з пакетом, в якому, ймовірно, була вибухівка.

Троє поліцейських отримали незначні ушкодження, їм надано медичну допомогу.

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“Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України”, − пояснила Служба безпеки.

У відділку поліції на Одещині стався вибух: що сталося

Раніше Головне управління Нацполіції в Одеській області підтвердило факт вибуху, повідомивши про загибель жінки та наявність постраждалих.

На місці працювали поліцейські та співробітники СБУ. Правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та причетних осіб.

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У Рівному поблизу одного із ТРЦ відбувся теракт

20 березня близько на вулиці Київській у Рівному стався вибух поблизу одного з торгово-розважальних центрів.

Вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозили в автомобілі Peugeot.

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Внаслідок вибуху постраждали водій та пасажир, їх госпіталізовано.

Раніше Служба безпеки України спільно з Національною поліцією повідомляли про затримання російських агентів, які готували теракт у Миколаєві 14 лютого. У цей день у центрі міста стався вибух, загинули троє військовослужбовців.

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