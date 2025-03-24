Переговори тривали близько п’яти годин (з перервою). Початок – о 17:38, завершення – о 22:33 (за повідомленнями Умєрова).

“Розмова була конструктивною та змістовною – обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання Президента України Володимира Зеленського – досягнення достойного і тривалого миру... Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю”, – написав Умєров.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

У Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав розмову “конструктивною та змістовною”.

Зеленський про переговори в Ер-Ріяді та продовження атак РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія – єдина країна, яка затягує війну, і закликав посилити на неї тиск.

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Зеленський повідомив, що розмовляв з міністром оборони Рустемом Умєровим про хід переговорів у Саудівській Аравії (зустріч ще тривала на момент звернення о 20:23). “Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна”, – зазначив він.

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Президент нагадав, що з 11 березня діє пропозиція про безумовне припинення вогню, але Росія продовжує “кожної ночі, кожної доби завдавати максимально цинічних ударів”.

“Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари...”, – сказав Зеленський.

Він наголосив на необхідності більшого тиску на Росію з боку всіх партнерів (Америки, Європи, інших країн світу).

Зеленський анонсував другий раунд переговорів України та США

Раніше Президент України заявляв, що Україна готується до нової зустрічі з представниками США, яка запланована на 24 березня у Саудівській Аравії.

За його словами, можливий такий варіант, що це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.

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За результатом переговорів у Джидді українська сторона погодилася на повне, а не часткове припинення вогню.

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. Головні теми зустрічі − шлях до миру та двосторонні відносини України та США.