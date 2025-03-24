На закупівлю розвідувальних безпілотників тактичного рівня для Сил оборони України Коаліція дронів виділить 20 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України 24 березня.

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Україна отримає розвідувальні дрони на 20 млн євро від Коаліції дронів

Кошти надійдуть зі спільного фонду країн-партнерів. Постачання очікується протягом трьох місяців.

“Ми вдячні нашим партнерам за... оперативну реакцію...”, – сказала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, підкресливши важливість дронів для розвідки та ситуаційної обізнаності.

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У лютому Коаліція дронів запустила третій міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні БпЛА, в якому беруть участь і українські компанії. Наразі триває перший етап відбору.

Як Коаліція дронів забезпечує ЗСУ безпілотниками

Протягом першого року діяльності Коаліція зібрала 176 мільйонів євро в спільний фонд завдяки внескам країн-учасниць.

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У ніч на суботу російські війська запустили по Україні 179 безпілотників.

Цей фонд використовується для організації тендерів, спрямованих на пошук і впровадження новаторських технологічних рішень для забезпечення переваги на полі бою.

Коаліція успішно провела два міжнародні тендери. За підсумками першого, п’ять постачальників FPV-дронів протягом півроку нададуть Україні 30 тисяч одиниць техніки.

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Коаліція дронів − що треба знати

18 вересня стало відомо, що українські виробники безпілотних систем вперше зможуть брати участь у тендерах, організованих коаліцією дронів в межах Контактної групи з питань оборони України формату Рамштайн.

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала “коаліція дронів”.

Окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

У межах саміту НАТО Нідерланди внесли 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції.

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